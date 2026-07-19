España venció con justicia a la Selección Argentina y se consagró campeón del Mundial 2026

La Selección Argentina jugó un partido deslucido ante España , que le ganó por la mínima diferencia con el gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo extra. Así, el elenco Ibérico se consagró campeón del Mundial 2026. Final de una historia que no pudo ser, pero que no opaca todo lo realizado.

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La Furia Roja fue la dominadora del trámite en la primera mitad. A partir de su habitual trabajo de amplia posesión limó a su rival, lo desgastó haciéndolo correr para intentar recuperar , y lo disminuyó a la mínima expresión en la materia ofensiva.

Argentina no pudo hacer otra cosa que cubrirse, mantenerse en un bloque corto y bien cercano, y cortar los caminos hacia el Dibu Martínez. Las pocas veces que pudo recuperar el balón, sufrió ante la excelente presión post pérdida de España. Así, Messi y Álvarez quedaron inconexos en los metros finales, y los volantes no pudieron juntar pases ni generar chances de gol.

En ese primer tiempo, los Ibéricos generaron varias chances claras de gol. Por ejemplo, los remates de Yamal, y Oyarzábal que contuvo Dibu Martínez, y un tercero de Cucurella que pasó apenas desviado.

Para disputar el segundo tiempo, el entrenador Albiceleste decidió reforzar la zona media con el ingreso de Leandro Paredes en lugar de Nico González. Sin embargo, el dominio continuó siendo Español, y las chances también.

Al minuto, Paredes erró un pase, Baena la capturó y remató a las manos de Dibu. De a poco, la figura del arquero argentino fue creciendo a partir de los disparos que le tapó a Dani Olmo, Pedri, Cubarsí y Nico Williams, y los cabezazos que le contuvo a Ferrán Torres y Laporte.

Expulsión de Enzo Fernández, la protesta de toda Argentina:

Scaloni, que había tenido que sacar a Lisandro Martínez por molestias, tuvo que reemplazar también a Cuti Romero y Gonzalo Montiel por la misma situación. Además, mandó a jugar a Giuliano Simeone por De Paul, tratando de recuperar velocidad en el contragolpe.

El trámite no se modificó por los cambios ni por el paso del tiempo. España no bajó la intensidad, y Argentina no logró salir del fondo hasta la culminación del segundo tiempo, dando la sensación de que estaba ahogado y complicado físicamente. Para colmo, Enzo Fernández recibió la doble amarilla y dejó al equipo con uno menos.

En la última antes del alargue, Emiliano Martínez le sacó un tremendo tiro libre a Lamine Yamal y permitió que Argentina jueguen el tiempo extra. Luego de la reanudación, le contuvo un cabezazo a quemarropas a Nico Williams.

Argentina padeció como nunca ese tiempo extra. Jugó demasiado metido atrás y dependió exclusivamente de la inspirada tarde de su portero y la mala puntería de España. El DT intentó cerrar los caminos y metió a Senesi por Julián Álvarez, y apostó a llegar a los penales.

Sin embargo, en el comienzo del segundo tiempo del alargue la constante presión Ibérica dio sus frutos. Apenas iban 60 segundos cuando Pedro Porro tiró el centro, Nico Williams la bajó de cabeza, y Ferrán Torres estampó el 1 a 0.

Gol de Ferrán Torres y victoria de España:

Sin piernas ni resto físico, Argentina fue a buscar la heroica con el corazón y la vergüenza deportiva de perder una final. No tuvo claridad, pero dejó todo lo que tenía y se vació con centros al área, y pelotas directas. Esta vez, el milagro no llegó y la Copa del Mundo se fue para Europa. Final de un Mundial 2026 cargado de emociones y de shows de Lionel Messi. Lamentablemente la consagración no pudo darse, aunque eso no mancha todo lo realizado por el plantel que enamoró a todo un pueblo.

Minuto a minuto y estadísticas de la Selección Argentina - España: