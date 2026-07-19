19 de julio de 2026 - 16:25

Cómo es la camiseta especial que la Selección Argentina viste frente a España en la final del Mundial 2026

La Selección Argentina viste la clásica celeste y blanca frente a España. Todos los detalles, inscripciones únicas y los parches exclusivos que usan Messi y "Dibu" Martínez.

La camiseta de la Selección Argentina en la gran final de la Copa del Mundo 2026. ¡HERMOSA!

La camiseta de la Selección Argentina en la gran final de la Copa del Mundo 2026. ¡HERMOSA!

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Los detalles exclusivos en la camiseta de la Selección Argentina

Como ocurre en cada partido definitorio, la indumentaria de los jugadores cuenta con detalles personalizados que la transformaron en una verdadera pieza de colección para los fanáticos.

  • El parche del "Matchday": En el centro del pecho, entre el logo de Adidas y el escudo de la AFA, se estampó la inscripción oficial del encuentro en inglés: “SPAIN VS ARGENTINA, 19 JULY 2026, NEW YORK NEW JERSEY”.

  • Manga derecha: Lucie el parche oficial de la Copa del Mundo 2026 con el logo del torneo sobre un fondo dorado.

  • Manga izquierda: Lleva el parche institucional reservado para los mensajes sociales de la FIFA. En esta ocasión, lucirá la frase “FOOTBALL UNITES the World” (El fútbol une al mundo) en letras azules con fondo blanco, el mismo lema que se utilizó en Qatar 2022.

  • Distintivo de Campeón: En el medio del pecho se mantiene reluciente el escudo dorado que acredita a la Argentina como la vigente campeona del mundo.

La camiseta de Dibu Martínez en la gran final de la Copa del Mundo 2022.

La camiseta de Dibu Martínez en la gran final de la Copa del Mundo 2022.

Los parches especiales de Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez

La camiseta de Lionel Messi para su tercera final del mundo, suma una nueva página dorada a su legendaria carrera internacional. Sin embargo, la indumentaria del capitán no es la única con particularidades. Emiliano "Dibu" Martínez también saltó a la cancha con un detalle único. El arquero argentino, que viste completamente de verde (mismo color que usó en la histórica final de Qatar 2022 y el "Pato" Fillol en 1978), lleva en su indumentaria un parche exclusivo que conmemora su Guante de Oro obtenido en la última Copa del Mundo.

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