Cómo es la camiseta especial que la Selección Argentina viste frente a España en la final del Mundial 2026

La Selección Argentina viste la clásica celeste y blanca frente a España. Todos los detalles, inscripciones únicas y los parches exclusivos que usan Messi y "Dibu" Martínez.

La camiseta de la Selección Argentina en la gran final de la Copa del Mundo 2026. ¡HERMOSA!

Se trata de una combinación con mística, ya que es la misma vestimenta utilizada en los duelos frente a Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza durante este torneo. Además, el mundo entero comparte el mismo deseo: que sea la última vez que la camiseta luzca tres estrellas arriba del escudo, antes de ir por la ansiada cuarta.

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Nuestros colores están listos para una nueva final del mundo



¡Vamos nosotros! pic.twitter.com/dNqPPXZWBC — Selección Argentina (@Argentina) July 19, 2026 Los detalles exclusivos en la camiseta de la Selección Argentina Como ocurre en cada partido definitorio, la indumentaria de los jugadores cuenta con detalles personalizados que la transformaron en una verdadera pieza de colección para los fanáticos.