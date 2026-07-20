La confesión de De la Fuente sobre Scaloni después de ganar el Mundial: "Aprendí mucho de él"

La consagración de España en el Mundial 2026 dejó una de las imágenes más destacadas fuera del campo de juego. Luego del triunfo por 1 a 0 sobre Argentina en la final disputada en Nueva York, Luis de la Fuente dedicó un sentido reconocimiento a Lionel Scaloni y expuso el vínculo de amistad y respeto que mantienen desde hace años.

El llanto de Lionel Scaloni: dejó la conferencia al ser consultado por su futuro

El gol que nos duele a todos: España lo ganó en el tiempo extra ante la Selección Argentina

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador español fue consultado por su relación con el DT argentino y aprovechó la ocasión para agradecer públicamente la influencia que tuvo en su desarrollo profesional.

De la Fuente recordó las conversaciones futbolísticas que compartió con Scaloni a lo largo de los últimos años y aseguró que muchas de ellas fueron determinantes para afrontar el desafío de dirigir a una selección en una Copa del Mundo.

Con la Copa en alto, Luis de la Fuente celebra el segundo título mundial de España, logrado tras imponerse 1 a 0 ante la Selección argentina.

"Nos hemos abrazado, nos hemos dado las gracias y yo aprovecho para agradecerle públicamente todo lo que me ha enseñado. Me explicó lo difícil que es estar aquí, lo difícil que es competir en un torneo de este calibre, y a mí me ha servido de mucho", expresó el flamante campeón del mundo.

El entrenador de la Roja también destacó la predisposición del argentino para compartir su experiencia y remarcó que siempre intenta enriquecerse con las vivencias de otros colegas.

"Soy una persona que escucha mucho y trata de aprender siempre. Su experiencia nos ha valido muchísimo", agregó.

Lionel Scaloni saluda al rey Felipe VI de España durante la ceremonia de premiación, tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 disputada en Nueva Jersey EFE

Una relación que nació antes de la final

El vínculo entre ambos no comenzó con este Mundial. De la Fuente fue uno de los profesores de Scaloni durante su etapa de formación como entrenador en España y, desde 2017, sostienen una relación cercana basada en el intercambio permanente de ideas sobre el juego y el liderazgo de un seleccionado nacional.

Con el paso del tiempo, esa relación trascendió lo académico y se consolidó a través de distintos encuentros en seminarios, competencias juveniles y torneos internacionales.

Luis De la Fuente le agradeció públicamente a Lionel Scaloni en conferencia de prensa y aseguró que "LE QUEDA UN GRAN RECORRIDO"



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El mensaje para levantar a Scaloni

Visiblemente afectado por la derrota, Scaloni recibió el respaldo de su colega apenas terminó el partido. De la Fuente lamentó verlo emocionado, aunque insistió en que el ciclo del entrenador argentino merece ser valorado por encima del resultado de una final.

"Lamento cómo estaba, lo entiendo, pero tiene que sentirse muy feliz por todo lo que hizo con la Selección Argentina. Ha batido todos los récords, todavía tiene muchísimo recorrido porque es muy joven", señaló.

Luego reveló el comentario que le hizo durante el abrazo posterior al partido.

"Le dije: 'Leo, tú eres más joven que yo. A mí me queda menos fútbol que a ti, así que hoy creo que nos tocaba ganar a nosotros'".

España festejó y Argentina no pudo repetir la corona

En lo deportivo, España levantó su segunda Copa del Mundo tras imponerse por 1-0 en el tiempo suplementario gracias a un gol de Ferran Torres.

Del otro lado, Argentina no logró defender el título obtenido en Qatar 2022. Sin embargo, el equipo conducido por Scaloni cerró otro ciclo de alto nivel después de haber conquistado las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima frente a Italia y de haber llegado a una nueva final mundialista tras clasificarse como líder de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Albiceleste alcanzó la definición luego de una exigente campaña en las fases eliminatorias, aunque esta vez el desenlace favoreció a una España que encontró en el alargue el gol que definió el campeonato.