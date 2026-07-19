El gol que nos duele a todos: España lo ganó en el tiempo extra ante la Selección Argentina

Ferrán Torres estampó el 1 a 0 al minuto del segundo tiempo del alargue, en el marco de la final del Mundial 2026.

El gol que nos duele a todos: España se puso en ventaja en el tiempo extra ante Argentina

La Selección Argentina venía aguantando como podía, ante las complicaciones físicas y futbolísticas. Pero en el segundo tiempo del alargue, España logró quebrarlo y marcó la diferencia en la final del Mundial 2026. Dolor total en el cuadro nacional por el 1 a 0.

Video: Si algo quedó claro en el desarrollo del partido, es que los europeos fueron claramente superiores a la Albiceleste. La aplastó contra el arco de Dibu Martínez, y le generó múltiples situaciones a lo largo del trámite. Sin embargo, la enorme actuación del portero del Aston Villa y la falta de efectividad provocaron que el empate se estire hasta el tiempo extra.

El gol de Ferrán Torres, un puñal a la ilusión de la Selección Argentina: Así, al minuto de iniciado el complemento del alargue, el justiciero tanto de España finalmente llegó. Lamine Yamal amagó con la individual y tocó para Pedro Porro, que buscó el centro directo al segundo palo. Allí estaba Nico Williams para bajarla de cabeza para el ingreso sin marcas de Ferrán Torres, que no falló ante el achique de Emiliano Martínez. Ventaja muy merecida para un elenco que fue mejor.

La Selección Argentina sufrió por la expulsión de Enzo Fernández: Polémica por la expulsión de Enzo Fernández, que dejó a la Selección Argentina con un hombre menos EFE El momento complicado para el cuadro dirigido por Lionel Scaloni ocurrió en el cierre de la segunda mitad, cuando el mediocampista mixto fue a buscar la recuperación de la pelota ante el defensor Pau Cubarsí y le cometió falta al llegar tarde. El juez esloveno Slavko Vincic no dudó en ningún momento y le mostró la segunda amonestación y la tarjeta roja.

Previamente, Enzo Fernández había recibido el primer apercibimiento cuando cayó en el círculo central y se quejó de manera ampulosa ante el árbitro prinicipal. Así, la Selección Argentina lamentó la salida de uno de los jugadores más importantes del ciclo Scaloni, que siempre había sido una garantía en la recuperación y la salida rápida.