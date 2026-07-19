Regreso de la Selección Argentina: cuándo llega el vuelo a Ezeiza y cómo será el operativo de seguridad

La Selección Argentina ya sabe cuándo partirá de regreso al país una vez terminada la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina volverá mañana, lunes 20 de julio, alrededor de las 12 a Ezeiza. Habrá festejos por las calles de Buenos Aires.

El equipo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) partirá desde Estados Unidos durante la madrugada e iniciará su viaje de retorno de forma inmediata para reencontrarse con el público argentino.

Millones de argentinas saltarán a la calla a recibir a los jugadores de la Selección Argentina. Gentileza. ¿A qué hora llega la Selección Argentina a Ezeiza? El vuelo especial de Aerolíneas Argentinas que traslada a los jugadores arribará este lunes al mediodía (alrededor de las 12) al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Las autoridades nacionales descartaron por completo la utilización de Aeroparque Jorge Newbery debido a las complicaciones logísticas y la alta demanda de vuelos comerciales por el inicio de las vacaciones de invierno. El plantel ingresará directamente a través de la zona de vuelos privados (FBO) o el Hangar 5 para garantizar un desembarque rápido y controlado.

Cómo será el operativo de seguridad para recibir al plantel El Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación con las fuerzas de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, diseñó un operativo especial para contener a la multitud de fanáticos. Debido a la magnitud del evento, la AFA decidió suspender toda la actividad oficial programada para el lunes y martes.