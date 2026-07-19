19 de julio de 2026 - 17:18

Regreso de la Selección Argentina: cuándo llega el vuelo a Ezeiza y cómo será el operativo de seguridad

La Selección Argentina ya sabe cuándo partirá de regreso al país una vez terminada la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina volverá mañana, lunes 20 de julio, alrededor de las 12 a Ezeiza. Habrá festejos por las calles de Buenos Aires.&nbsp;

La Selección Argentina volverá mañana, lunes 20 de julio, alrededor de las 12 a Ezeiza. Habrá festejos por las calles de Buenos Aires. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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El equipo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) partirá desde Estados Unidos durante la madrugada e iniciará su viaje de retorno de forma inmediata para reencontrarse con el público argentino.

Millones de argentinas saltarán a la calla a recibir a los jugadores de la Selección Argentina.

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¿A qué hora llega la Selección Argentina a Ezeiza?

El vuelo especial de Aerolíneas Argentinas que traslada a los jugadores arribará este lunes al mediodía (alrededor de las 12) al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

  • Punto de llegada: Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

  • Traslado terrestre descartado: Para evitar los desbordes masivos ocurridos a finales de 2022, las autoridades buscan evitar caravanas extensas por la Autopista Riccheri.

  • Uso de helicópteros: Se planifica un traslado aéreo desde Ezeiza para los futbolistas y el cuerpo técnico.

¿Habrá caravana o festejo en la Casa Rosada?

El destino final de los jugadores una vez que pisen suelo argentino sigue bajo un estricto hermetismo por cuestiones de cábala y logística. No obstante, el Gobierno Nacional ofreció formalmente las instalaciones de la Casa Rosada para que el equipo salude desde el mítico balcón a la Plaza de Mayo, bajo la condición explícita de que no habrá funcionarios políticos en la foto con los futbolistas.

Otra de las alternativas evaluadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el montaje de un escenario alternativo sobre la Avenida del Libertador para facilitar una desconcentración pacífica de los hinchas. La decisión definitiva se confirmará una vez que el plantel dialogue con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, durante el viaje de regreso.

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