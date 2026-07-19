Regreso de la Selección Argentina: cuándo llega el vuelo a Ezeiza y cómo será el operativo de seguridad

La Selección Argentina ya definió los detalles de su regreso al país tras disputar la gran final del Mundial 2026 frente a España en Estados Unidos. Independientemente del resultado deportivo, el plantel liderado por Lionel Messi y conducido por Lionel Scaloni tendrá un recibimiento masivo por parte de los hinchas en territorio bonaerense.
El equipo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) partirá desde Estados Unidos durante la madrugada e iniciará su viaje de retorno de forma inmediata para reencontrarse con el público argentino.
Millones de argentinas saltarán a la calla a recibir a los jugadores de la Selección Argentina.
Gentileza.
¿A qué hora llega la Selección Argentina a Ezeiza?
El vuelo especial de Aerolíneas Argentinas que traslada a los jugadores arribará este lunes al mediodía (alrededor de las 12) al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Las autoridades nacionales descartaron por completo la utilización de Aeroparque Jorge Newbery debido a las complicaciones logísticas y la alta demanda de vuelos comerciales por el inicio de las vacaciones de invierno. El plantel ingresará directamente a través de la zona de vuelos privados (FBO) o el Hangar 5 para garantizar un desembarque rápido y controlado.
Cómo será el operativo de seguridad para recibir al plantel
El Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación con las fuerzas de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, diseñó un operativo especial para contener a la multitud de fanáticos. Debido a la magnitud del evento, la AFA decidió suspender toda la actividad oficial programada para el lunes y martes.
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Punto de llegada: Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
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Traslado terrestre descartado: Para evitar los desbordes masivos ocurridos a finales de 2022, las autoridades buscan evitar caravanas extensas por la Autopista Riccheri.
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Uso de helicópteros: Se planifica un traslado aéreo desde Ezeiza para los futbolistas y el cuerpo técnico.
¿Habrá caravana o festejo en la Casa Rosada?
El destino final de los jugadores una vez que pisen suelo argentino sigue bajo un estricto hermetismo por cuestiones de cábala y logística. No obstante, el Gobierno Nacional ofreció formalmente las instalaciones de la Casa Rosada para que el equipo salude desde el mítico balcón a la Plaza de Mayo, bajo la condición explícita de que no habrá funcionarios políticos en la foto con los futbolistas.
Otra de las alternativas evaluadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el montaje de un escenario alternativo sobre la Avenida del Libertador para facilitar una desconcentración pacífica de los hinchas. La decisión definitiva se confirmará una vez que el plantel dialogue con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, durante el viaje de regreso.