Un repaso histórico: todas las finales de la Copa del Mundo que disputó la Selección Argentina

La Selección Argentina disputó 19 mundiales de un total de 23 ediciones de la Copa del Mundo. Antes de la final de este sábado, la Albiceleste había alcanzado seis partidos decisivos por el título, consolidándose como una de las selecciones más exitosas de la historia del fútbol. Las finales anteriores fueron en 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 y 2022 , con consagraciones en 1978, 1986 y 2022 , mientras que obtuvo el subcampeonato en las otras tres oportunidades.

Los números que explican la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026

Dibu Martínez, la figura excluyente de la Selección Argentina en el partido definitorio

En sus 18 participaciones previas a 2026, Argentina logró clasificarse 14 veces a la segunda fase , alcanzó seis semifinales y disputó seis finales .

La primera Copa del Mundo de la historia se disputó en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930 . Argentina realizó una campaña brillante y alcanzó la final, donde enfrentó al seleccionado anfitrión en el Estadio Centenario de Montevideo.

La definición reunió a los dos grandes rivales del Río de la Plata en un clima de enorme expectativa. El conjunto argentino terminó el primer tiempo en ventaja por 2-1 , pero en el complemento Uruguay reaccionó, dio vuelta el marcador y se impuso 4-2 , conquistando el primer Mundial de la FIFA.

A pesar de la derrota, el delantero Guillermo Stábile fue el máximo goleador del torneo con ocho tantos , una marca histórica.

La primera estrella: Argentina 1978

Debieron pasar 48 años para que la Selección volviera a disputar una final mundialista. El Mundial de 1978, la undécima edición del certamen, se desarrolló en Argentina entre el 1 y el 25 de junio.

En la final, disputada en el estadio Monumental, el equipo dirigido por César Luis Menotti enfrentó a los Países Bajos. Mario Alberto Kempes abrió el marcador a los 38 minutos, pero Dick Nanninga igualó a los 82 y llevó el encuentro al tiempo suplementario.

En la prórroga apareció nuevamente Kempes para marcar el segundo tanto argentino y, sobre el cierre, Daniel Bertoni sentenció el 3-1 definitivo que le dio a la Argentina su primera Copa del Mundo.

Daniel Pasarella y la primera Copa del Mundo obtenida por la Selección Argentina Gentileza

El segundo título de la mano de Bilardo y Diego Maradona

Ocho años después llegó una nueva consagración. El Mundial de México 1986 se disputó entre el 31 de mayo y el 29 de junio, y tuvo como gran figura a Diego Armando Maradona.

Con Carlos Bilardo como entrenador, la Selección venció 3-2 a Alemania Federal en la final disputada en el Estadio Azteca y obtuvo su segunda estrella.

Maradona fue elegido Balón de Oro del torneo gracias a una actuación inolvidable, inmortalizada por sus dos goles frente a Inglaterra en los cuartos de final: "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo".

Italia 1990: la cuarta final

La decimocuarta Copa del Mundo se disputó en Italia entre el 8 de junio y el 8 de julio de 1990. Pese a llegar diezmada por lesiones y suspensiones, Argentina volvió a alcanzar la final.

En el encuentro decisivo cayó 1-0 ante Alemania Occidental por un polémico penal convertido por Andreas Brehme a los 85 minutos, tras una infracción sancionada por el árbitro uruguayo nacionalizado mexicano Edgardo Codesal Méndez.

Con el paso de los años, Codesal sostuvo que su decisión fue correcta, mientras que el capitán alemán Lothar Matthäus reconoció públicamente que la falta no debió cobrarse.

Aquel Mundial también quedó en la memoria por las memorables actuaciones del arquero Sergio Goycochea en las definiciones por penales y por la canción oficial "Un'estate italiana", convertida en un clásico del fútbol.

Brasil 2014: la quinta final

Casi un cuarto de siglo después, Argentina volvió a jugar una final mundialista. La vigésima edición del torneo se desarrolló en Brasil entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2014.

El equipo dirigido por Alejandro Sabella eliminó a Suiza en octavos de final (1-0 en tiempo suplementario), venció 1-0 a Bélgica en cuartos y dejó en el camino a los Países Bajos por penales en semifinales.

La final se disputó en el estadio Maracaná de Río de Janeiro ante más de 74.000 espectadores. Tras un intenso partido que terminó 0-0 en los 90 minutos, el delantero Mario Götze marcó a los 113 minutos del tiempo suplementario para darle el triunfo 1-0 a Alemania, que obtuvo su cuarto título mundial.

Qatar 2022: la tercera estrella

La vigésimo segunda Copa del Mundo se disputó entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022 y quedó grabada para siempre en la historia del fútbol argentino.

Con Lionel Scaloni como entrenador y Lionel Messi como capitán, Argentina conquistó su tercera Copa del Mundo tras protagonizar una de las finales más emocionantes de todos los tiempos frente a Francia.

Después de igualar 3-3 tras el tiempo reglamentario y la prórroga, el campeón se definió desde el punto penal.

Emiliano "Dibu" Martínez fue determinante al detener el remate de Kingsley Coman, mientras que Aurélien Tchouaméni desvió su disparo.

Para Argentina convirtieron Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel, quien anotó el penal decisivo que desató la celebración de todo un país.

Con esa victoria, la Albiceleste alcanzó su tercera estrella, se convirtió en la cuarta selección en conquistar un Mundial fuera de su continente y logró, por primera vez en su historia, levantar la Copa del Mundo fuera del continente americano.

Estados Unidos, México y Canadá 2026: Argentina se quedó con la medalla de plata

No pudo ser para la Selección Argentina en la definición de la Copa del Mundo 2026. España se impuso 1-0 en una apasionante final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y bordó la segunda estrella de su historia.

El conjunto europeo fue dominador de las acciones principales del encuentro, aunque la resistencia albiceleste estiró la definición a la prórroga. En el minuto 106 de juego, un remate de Ferran Torres destrabó el marcador y le dio el título a la Roja