Rodri, Mbappé y Unai Simón se llevaron los premios del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer los premios oficiales del Mundial 2026 una vez finalizada la competencia, que concluyó este domingo con la victoria de España por 1-0 sobre Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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El conjunto dirigido por Luis de la Fuente conquistó así su segundo título mundial , luego del obtenido en Sudáfrica 2010 , y cerró una campaña histórica al recibir apenas un gol durante todo el torneo .

Por su parte, la Selección argentina , encabezada por Lionel Messi en la que se proyecta como su última participación mundialista, finalizó como subcampeona. El tercer puesto quedó en manos de Inglaterra , que superó a Francia por 6-4 en el encuentro por la medalla de bronce.

El mediocampista español Rodri recibió el Balón de Oro al mejor futbolista del campeonato tras convertirse en una de las piezas fundamentales del equipo campeón.

Su liderazgo, capacidad para controlar el juego y regularidad a lo largo del torneo fueron determinantes para que España levantara nuevamente la Copa del Mundo.

Mbappé volvió a quedarse con la Bota de Oro

El delantero francés Kylian Mbappé obtuvo la Bota de Oro al finalizar como máximo goleador del certamen con 10 tantos en ocho partidos.

Kylian Mbappé. EFE

Además, el atacante alcanzó un nuevo récord al convertirse en el primer futbolista en conquistar la distinción de máximo artillero en dos Mundiales consecutivos, ampliando además su marca como máximo goleador histórico en las Copas del Mundo con 22 goles.

Unai Simón y Pau Cubarsí también fueron distinguidos

El arquero Unai Simón fue reconocido con el Guante de Oro gracias a su destacada actuación bajo los tres palos. Durante el campeonato, España recibió apenas un gol y el guardameta estableció una marca de 650 minutos consecutivos sin recibir tantos.

España dominó los premios del Mundial 2026 tras conquistar el título en Estados Unidos. FIFA

En tanto, el defensor Pau Cubarsí fue elegido como el Mejor Jugador Joven del torneo luego de consolidarse como una de las grandes revelaciones del campeonato y desempeñar un papel clave en la histórica solidez defensiva del seleccionado español.

Países Bajos recibió el premio Fair Play

La FIFA también otorgó el premio al Juego Limpio (Fair Play) a la selección de Países Bajos, en reconocimiento a su comportamiento deportivo durante toda la competencia.