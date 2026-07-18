No es tenis: Inglaterra le ganó 6 a 4 a Francia en un partido de locos que entró en la historia

En un trámite de locos que quedará para la historia, Inglaterra venció 6 a 4 a Francia en el cierre de su participación en el Mundial 2026, específicamente en el encuentro por el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo. Se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, con el arbitraje de Jesús Valenzuela.

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Partidazo, repleto de goles y emociones. Parecía que los Tres Leones conseguirían una goleada histórica, luego dio la sensación de una remontada épica de los Galos. En el medio, la búsqueda personal de Kylian Mbappé de ser el máximo goleador del certamen. Todo eso, condensado en un intrascendente encuentro por el tercer puesto .

La primera mitad fue toda de Inglaterra, que se aprovechó de un rival inconexo y sin alma. Pegó de entrada con el gol de Declan Rice desde media distancia cuando apenas iban 3 minutos, y luego estiró la cuenta con el centro del mismo jugador y el cabezazo letal de Konsa.

Francia amagó con una respuesta a través de un disparo de Cherki, y otros dos de Mbappé. Pero le faltó puntería y fuego sagrado para lograrlo. En ese intento, dejó espacios en el fondo que los de Tuchel aprovecharon. A los 36’, una letal contra terminó con el gol de Bukayo Saka , tras la buena respuesta del arquero Maignan en el mano a mano con Rashford. Diez minutos más tarde, el extremo convirtió su doblete después de un gran pase entre líneas de Eze.

La charla de Didier Deschamps en el entretiempo debe haber sido fuerte, y surtió el efecto deseado. Junto con algunos cambios que ajustaron el andamiaje colectivo, Francia se despertó y logró ponerse a tiro. A los 2’ del complemento, Olisé conectó con Kylian Mbappé y este descontó. Cinco minutos después, el del Real Madrid asistió a Barcola que definió con justeza ante el arquero. Envalentonado, los Galos fueron a buscar el tercero y lo consiguieron con el bravo número 10, tras la pared con Olisé.

Francia e Inglaterra, por el Mundial 2026 EFE

A esa altura, todo era posible. Francia pasó de perderlo de forma vergonzosa a ilusionarse con una remontada increíble. Sin embargo, la respuesta Inglesa llegó sobre 40’, con una escapada individual de Spence que decantó en el penal de Malo Gusto. Saka aprovechó, y puso el 5 a 3.

En el tiempo agregado, cuando la intensidad parecía mermar, el duelo se convirtió en un récord histórico. Primero descontó Ousmane Dembélé, y luego Jude Bellingham le puso cifras definitivas para cerrar el encuentro de tercer y cuarto puesto con mayor cantidad de goles en toda la historia, superando el Francia 6 - Alemania 3 de Suecia 1958.

Minuto a minuto y estadísticas de Francia - Inglaterra, por el Mundial 2026: