17 de julio de 2026 - 19:22

Argentina vs España: el único cruce mundialista y la previa del 2026

El primer enfrentamiento mundialista entre Argentina y España fue en Inglaterra 1966, donde Luis Artime fue la figura clave.

Argentina y España se enfrentaron hasta ahora solo en una edición de mundiales y fue en 1966 en el de Inglaterra. Ganó la Albiceleste con dos goles de Luis Artime

Argentina y España se enfrentaron hasta ahora solo en una edición de mundiales y fue en 1966 en el de Inglaterra. Ganó la Albiceleste con dos goles de Luis Artime

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Con la final del Mundial 2026 en el horizonte cercano, cabe recordar la única vez en que Argentina y España disputaron el único partido en una Copa del Mundo. Y la figura indiscutible de ese 13 de julio de 1966 fue el goleador Luis Artime.

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El único cruce mundialista entre Argentina y España

La selección argentina, dirigida por Juan Carlos Lorenzo, debutó en el Mundial de Inglaterra. Era el primer partido del Grupo 2, disputado en Birmingham. El gran protagonista de la tarde fue el delantero argentino Luis Artime, quien convirtió un doblete (a los 65' y 79'). España había empatado transitoriamente con un gol de Pirri a los 71'. El 2 a 1 final fue un paso fundamental para que Argentina clasificara para cuartos de final, mientras que para España significó un gran porcentaje de su eliminación en primera ronda.

En amistosos, Argentina y España están empatados

El historial en amistosos es sumamente parejo aunque con goleadas de ambos lados. Son 13 partidos, con cinco triunfos por lado y tres empates.

El primer amistoso de la historia se jugó en 1953 en la cancha de River Plate y terminó con victoria de Argentina por 1-0, con un gol de Ernesto Grillo. Unos meses después, jugaron la revancha en el Estadio Chamartín (hoy Santiago Bernabéu) de Madrid, y España ganó 2-1.

En la inauguración del Estadio Único de La Plata, en 2003, Argentina, dirigida por Marcelo Bielsa, cayó 2 a 0 ante España.

Poco después de que España se consagrara campeona del mundo en Sudáfrica 2010, visitó a la Argentina en Buenos Aires. La Selección albiceleste, dirigida de forma interina por Sergio Batista, dio un show de fútbol y goleó 4-1 con tantos de Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero. Llorente descontó para los españoles.

La durísima goleada en Madrid en 2018 es el último y más doloroso amistoso. Sin Lionel Messi (lesionado en la tribuna), la España de Lopetegui aplastó por 6-1 al equipo dirigido por Jorge Sampaoli, con un triplete de Isco.

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