Aymeric Laporte: "En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar"

Aymeric Laporte calentó la previa de la final entre Argentina y España con una serie de declaraciones sobre la intensidad y la agresividad del equipo de Lionel Scaloni . En una entrevista publicada por el diario Marca este viernes 17 de julio, el defensor aseguró que observaron situaciones que les llamaron la atención durante los últimos encuentros de la Selección.

La FIFA designó al árbitro para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Argentina y España disputarán el título el domingo 19 de julio, desde las 16 de nuestro país, en el New York/New Jersey Stadium. Será la primera final mundialista entre ambas selecciones y pondrá frente a frente al campeón de América y al vigente campeón europeo.

Al ser consultado por la intensidad con la que juega la Selección, Laporte respondió: "No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema" .

Sin embargo, inmediatamente planteó sus reparos por algunas acciones que, según afirmó, no fueron sancionadas durante el torneo: "Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar" .

El defensor español fue todavía más específico al referirse al equipo argentino: "Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear" .

Laporte remarcó que el control de esas situaciones dependerá directamente del juez designado para la final. "Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada. Si un jugador o dos pueden hacerlo, el partido va a ser un descontrol", señaló.

España habló del tema dentro del vestuario

El central confirmó que el plantel español analizó la manera en la que Argentina disputa los partidos y las acciones que podrían producirse durante la definición.

"Sí, lo hemos hablado. Lo que pasa es que no dependemos de nosotros en ese aspecto. Tiene que haber una persona que controle estas acciones y que dictamine que eso sea fútbol y no otra cosa", expresó.

Al mismo tiempo, diferenció la conducta de España durante la competencia: "Nosotros desde el principio del torneo hemos sido un equipo bastante noble en ese sentido. No somos de golpear al rival ni de hacer faltas locas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este partido".

La final será arbitrada por el esloveno Slavko Vincic, acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic. La designación fue confirmada dos días antes del encuentro.

Qué dijo Laporte sobre Messi antes de la final

Laporte también fue consultado por Lionel Messi, a quien enfrentó en numerosas oportunidades durante su carrera. Su definición estuvo marcada por el reconocimiento, aunque también por el deseo de impedir una nueva consagración argentina.

"Una leyenda de toda la vida. Desde pequeños todos hemos visto vídeos de Leo. La verdad es que yo tengo muchos partidos contra él y en fotos, por desgracia", afirmó entre risas.

Luego agregó: "En muchos momentos importantes aparece siempre. En muchos míos también. Es un futbolista increíble. Todos lo hemos disfrutado. Ahora espero que el Mundial no pueda ser para él, sino que sea para nosotros".

Cuando le preguntaron si el título tendría un valor adicional por conseguirlo ante Messi, contestó: "Da igual a quién gane. Yo me quedo con la victoria en un Mundial, sea contra quien sea. Obviamente, derrotas a otra leyenda más de las que ya hemos dejado atrás".

La tranquilidad de España y una celebración contenida

Laporte afirmó que España afronta la previa sin modificar su rutina y con la mirada colocada exclusivamente en el título. "Sinceramente, estamos súper tranquilos. Desde que llegué aquí siempre hemos tenido esa tranquilidad", sostuvo.

Sobre el festejo tras eliminar a Francia, explicó: "El otro día, cuando ganamos contra Francia, se celebró en el vestuario, pero sin locura, porque nuestro objetivo no es ganar a Francia, es ganar el torneo".

Esa postura también quedó reflejada en otra de sus frases: "No queremos hacer las cosas a medias. Todo lo que no sea ganar para nosotros será un palo, eso está claro".