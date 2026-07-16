Se quedaron sin luz al final del partido y tuvieron que ingeniársela para ver el triunfo de Argentina

Vecinos de Marcos Paz sufrieron un apagón masivo al final del partido. Entre la desesperación y pocas opciones, lograron palpitar el agónico 2 a 1.

Vecinos de Marcos Paz se quedaron sin luz sobre el final del partido de Argentina vs Inglaterra

Durante el miércoles, todos los rincones del país quedaron paralizados en el partido de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, donde la Selección ganó por 2 a 1. En este marco, los hinchas de la ciudad bonaerense de Marcos Paz se reunieron con sus familias o amigos para ver el partido se vieron sorprendidos luego de un corte de luz que afectó a decenas de viviendas y ocurrió en los minutos finales del encuentro.

Según revelaron, el suministro comenzó a fallar después del minuto 80. Ante el inconveniente y la desesperación por el partido, los vecinos de la ciudad bonaerense tuvieron que vivir los últimos minutos por radio o televisores de comercios ante el corte de luz.

Esta situación quedó grabada en videos compartidos en TikTok, donde se ve como viven los minutos finales donde la Selección dio vuelta el partido con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

@juanitestti GRACIAS ARGENTINA • • • #argentina #festejo #mundial #worldcup2026 Marcos Paz, Buenos Aires. Argentina sonido original - juanitestti Allí los vecinos salieron a la calle, se reunieron y confirmaron que muchos se habían quedado sin luz. En un video compartido se ve como los vecinos se juntaron alrededor de los autos para escuchar el partido por la radio.

En otro de los videos se observa a todas las personas amontonadas en la entrada de un comercio de venta de electrodomésticos. En ese lugar, algunos fanáticos pudieron ver el partido a través de la persiana, debido a que el lugar estaba cerrado al momento del encuentro.

@jeremias.roman.st #marcospaz #mundial #argentina #inglaterra #viral sonido original - Luego de la victoria y con la emoción a flor de piel, todos los habitantes de Marcos Paz se reunieron en la plaza de la ciudad para celebrar eufóricamente la clasificación a la final del Mundial 2026. Además, los vecinos pidieron medidas para asegurar el funcionamiento del suministro de luz para la final que se disputará el próximo domingo.