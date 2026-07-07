Consejo para el verano: el error con el aire acondicionado que puede disparar tu factura de la luz

El aire acondicionado funciona como una esponja térmica que retira el calor en lugar de inyectar frío, una distinción física que define el consumo de luz.

El aire acondicionado es un aliado cotidiano contra las altas temperaturas, pero su funcionamiento real desafía la creencia popular de producir frío. La física demuestra que estos aparatos extraen el calor del aire mediante un ciclo de refrigeración. Abrir ventanas interrumpe este proceso, elevando significativamente los costos de la factura eléctrica.

El mecanismo parece intuitivo para el usuario, pero se basa en la eliminación sistemática de energía térmica del ambiente. El aire de la habitación circula a través de serpentines llenos de refrigerante, el cual absorbe el calor y lo libera al exterior, devolviendo el aire más fresco. Según las fuentes técnicas, "no es el aire acondicionado el que transfiere frío al aire, sino el aire el que se despoja de calor". Esta distinción es fundamental para entender el desperdicio energético.

El refrigerante como esponja térmica y el desperdicio de las ventanas abiertas Mantener una ventana abierta mientras el sistema opera es, para la Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías (ENEA), una decisión contraproducente. El aire caliente externo aumenta la carga de refrigeración, forzando al equipo a un trabajo constante por mantener la temperatura programada. El fenómeno se asemeja a "intentar vaciar una bañera con un balde mientras alguien abre el grifo constantemente: cuanta más agua entre, más difícil será vaciarla". Esta infiltración de aire exterior obliga al refrigerante a absorber energía sin descanso.

La eficiencia del proceso depende también de la densidad del aire. Las unidades tipo split se instalan en la parte superior de las paredes porque el aire caliente, al ser menos denso, tiende a ascender hacia el techo. Esta ubicación estratégica permite al aparato capturar la carga térmica de forma natural. ENEA recalca que un mantenimiento adecuado es vital para evitar el desperdicio energético y las facturas excesivas a fin de mes.