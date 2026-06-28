28 de junio de 2026 - 11:37

Por qué es imposible instalar un aire acondicionado: el plan para asegurar refrigeración antes del próximo verano

Con termómetros alcanzando los 41 grados, la demanda agota existencias y los expertos advierten sobre anuncios engañosos de dispositivos que no funcionan.

Viena atraviesa una crisis en la instalación de aires acondicionados.&nbsp;

Viena atraviesa una crisis en la instalación de aires acondicionados. 

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Por Sofía Serelli

Con temperaturas que alcanzan los 41 grados en ciudades como Viena, la búsqueda desesperada de un aire acondicionado se ha convertido en una tarea imposible. Las empresas instaladoras ya no tienen huecos disponibles hasta finales de septiembre y los productos de calidad han desaparecido de los estantes de los minoristas.

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La situación actual del mercado de climatización refleja un colapso absoluto debido a la falta de previsión y al aumento constante de las temperaturas estivales que ya no son casos aislados. Intentar programar una instalación profesional en plena ola de calor resulta una tarea inútil, ya que las empresas del sector operan con agendas completamente cerradas hasta finales de septiembre. Quienes buscan una solución de última hora se enfrentan a precios desorbitados o a la falta total de existencias de las unidades más eficientes en las tiendas físicas y portales de comparación.

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¿Por qué son una estafa los dispositivos "Epicooler" y similares?

Ante la desesperación generalizada por el calor asfixiante, han proliferado campañas publicitarias en redes sociales de dispositivos denominados Epicooler o similares. Estos anuncios aseguran que sus minidispositivos son capaces de enfriar habitaciones enteras hasta los 18 grados en cuestión de minutos con un gasto eléctrico insignificante. Sin embargo, se trata de una estafa documentada por las autoridades; versiones anteriores de estos aparatos fueron prohibidas en mercados como el Reino Unido debido a sus promesas fraudulentas y falta de efectividad real.

Otras alternativas caseras como el uso de ventiladores potentes o colocar paños húmedos en las estancias proporcionan una sensación de alivio momentánea pero no atacan la raíz del problema. Los ventiladores mueven el aire sin reducir la temperatura ambiente, lo cual es ineficaz cuando las paredes de la vivienda ya han absorbido calor extremo durante días consecutivos. Asimismo, los aires acondicionados portátiles monobloque suelen descartarse por su alto nivel de ruido y su baja eficiencia energética en comparación con los sistemas split tradicionales.

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¿Cómo prepararse para el próximo verano y evitar quedarse sin aire acondicionado?

La única vía efectiva para asegurar el confort térmico es la planificación anticipada y fuera de temporada. El consejo técnico principal consiste en adquirir los equipos durante mayo o principios de junio, aprovechando el stock disponible antes de los picos de demanda. Preparar la instalación durante los meses de otoño o invierno garantiza tener el sistema operativo para cuando el termómetro vuelva a superar los 40 grados el próximo año.

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