28 de junio de 2026 - 10:44

Las bolsas rotas de agua caliente no las tires, guardás un tesoro en casa: 3 ideas económicas que le dan valor

La bolsa de agua caliente es resistente, flexible y duradera. Antes de tirarla, mirá lo que se puede hacer con ella en menos de 30 minutos.

La bolsa de agua caliente vieja ya no sirve para el invierno y algunas ideas pueden darle una nueva función.

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Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Está pinchada, ya no calienta como antes o directamente pierde agua. La bolsa de agua caliente, antes de tirarla a la basura, puede reutilizarse gracias al material con que está hecha (goma natural o termoplástica gruesa y flexible). Cuatro ideas pueden resultar con pocos materiales adicionales, recreando manualidades para disfrutar dentro de casa.

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No hace falta saber de manualidades ni tener herramientas especiales. Las cuatro ideas que siguen se hacen con tijera, pegamento y lo que ya hay en casa.

reciclaje de bolsas de agua caliente
Cada idea lleva poco minutos de realización.

Cada idea lleva poco minutos de realización.

1. Compresa fría para golpes, inflamaciones y fiebre

Esta es la más fácil y la más inmediata. Si la bolsa tiene una rotura pequeña (un pinchazo, una grieta fina) no hace falta repararla para esto. Solo hay que:

  1. Cubrí el orificio con cinta de embalar resistente o con un parche de goma pegado con silicona por afuera. No es necesario que quede perfecta para uso con agua fría: lo que importa es que no gotee cuando esté congelada.
  2. Llená la bolsa con agua fría, cerrala bien y metela al freezer entre dos y tres horas. La goma aguanta perfectamente el frío y se vuelve flexible una vez congelada, adaptándose a la zona del cuerpo donde se aplica.
  3. Para usar, envolvé en un paño fino antes de apoyarla sobre la piel, igual que cualquier compresa fría comercial. Sirve para golpes, inflamaciones, cefaleas o bajar la temperatura en días de calor. Una vez que se descongela, se vuelve a guardar en el freezer.

2. Alcancía o monedero de goma

Esta idea necesita un poco más de trabajo pero el resultado es un objeto funcional y resistente que puede durar mucho tiempo.

Materiales:

  • Bolsa de agua caliente.
  • Tijera.
  • Pegamento de contacto o silicona fuerte.
  • Tela o cuero sintético para forrar (opcional)
  • Cierre o botón a presión si se quiere cerrar.

Paso a paso

  1. Cortá la bolsa en la forma deseada (rectangular para billetera plana, cuadrada para monedero) dejando al menos dos capas de goma si es posible.
  2. Si la bolsa tiene dos caras, doblala sobre sí misma y pegar los bordes laterales con silicona fuerte.
  3. Dejá secar bien y luego deberás realizar una ranura horizontal en la parte superior para insertar monedas si es alcancía, o agregar un cierre cosido o pegado con silicona para cerrarla si es monedero.
  4. Opcionalmente, podés cubrir el exterior con tela o cuero sintético pegado para mejorar la estética. La goma es naturalmente impermeable, así que el contenido queda protegido.

3. Bolso o cartera pequeña

Una versión más ampliada del monedero. La bolsa de agua caliente tiene el tamaño ideal para convertirse en un bolso pequeño o neceser.

Materiales

  • Bolsa entera.
  • Tijera.
  • Pegamento de contacto.
  • Tela para forrar el interior (opcional).
  • Cierre largo o broche de presión, y un trozo de cinta o correa para el asa.

Paso a paso

  1. Si la bolsa todavía tiene el tapón, retiralo.
  2. Cortá la parte superior de manera recta para que quede una apertura limpia.
  3. Pegá los bordes laterales si están abiertos o si se cortó la bolsa de manera que queden sueltos.
  4. Agregá el cierre en la apertura superior, cosiéndola o pegándola con silicona en ambos lados.
  5. Si querés forrar el interior, cortá la tela a medida y pegarla adentro con pegamento de contacto.
  6. Para el asa, pegá o cosé una tira de tela, cuero sintético o cinta resistente en los bordes laterales superiores. El resultado es un bolso pequeño impermeable, resistente y con textura táctil agradable.
reciclaje de bolsas de agua caliente
El material resistente puede generar varias ideas dentro de casa.

El material resistente puede generar varias ideas dentro de casa.

4. Posavasos antideslizante

Materiales

  • Bolsa.
  • Tijera.
  • Opcionalmente una taza o vaso como molde para marcar el círculo.

Paso a paso

  1. Marcá círculos del tamaño del fondo de los vasos o tazas que se quieran proteger, usando el mismo vaso como molde y un marcador.
  2. Cortá los círculos con tijera. Si la goma es muy gruesa, hacé el corte en dos pasos para mayor precisión.
  3. El resultado son posavasos de goma natural que no se deslizan sobre ninguna superficie, absorben la condensación del vaso y protegen la mesa de los golpes. Podés hacer varios de distintos tamaños para vasos, tazas y teteras. Si se quiere un toque decorativo, pueden forrarse con una tela.
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Una bolsa de agua caliente rota no es basura: es goma resistente, impermeable y flexible que puede seguir siendo útil por años con poca inversión de tiempo y con materiales simples para crear ideas sencillas.

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