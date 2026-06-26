Ni agua muy caliente ni exceso de secador: los consejos de expertos para cuidar el cabello durante el invierno

Las bajas temperaturas del invierno pueden afectar la salud del cabello más de lo que muchas personas imaginan. El frío, el viento y los ambientes con calefacción favorecen la aparición de resequedad, frizz, pérdida de brillo y puntas abiertas. Por eso , expertos en cuidado capilar recomiendan adaptar la rutina durante esta época para mantener el pelo fuerte e hidratado.

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A estos factores se suma el uso frecuente de secadores, planchitas y gorros de lana, elementos que pueden incrementar el daño si no se utilizan de forma adecuada.

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Uno de los hábitos que más perjudican al cabello consiste en lavarlo con agua demasiado caliente . Aunque resulte una opción tentadora cuando hace frío, las altas temperaturas eliminan parte de los aceites naturales que protegen el cuero cabelludo y la fibra capilar.

Como consecuencia, el pelo pierde hidratación con mayor facilidad y aumenta la posibilidad de sufrir irritación, sequedad y frizz. Para evitar estos problemas, los especialistas aconsejan utilizar agua tibia durante el lavado.

También recomiendan espaciar la frecuencia de lavado en personas con cabello seco o teñido , ya que estos tipos de pelo suelen necesitar una mayor conservación de su humedad natural.

Los productos que ayudan a proteger el cabello

Durante el invierno conviene elegir shampoos con propiedades hidratantes y fórmulas libres de sulfatos agresivos, ya que limpian el cabello sin eliminar por completo su protección natural.

El acondicionador también adquiere un papel fundamental. Su función consiste en sellar la fibra capilar, facilitar el desenredo y disminuir el frizz provocado por los cambios de humedad.

A estos cuidados puede sumarse una máscara nutritiva una vez por semana. Este tratamiento aporta hidratación profunda y ayuda a recuperar la suavidad y la elasticidad del cabello castigado por el frío.

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La alimentación también influye en la salud del pelo

El cuidado del cabello no depende únicamente de los productos que se aplican de forma externa. Mantener una buena hidratación y una alimentación equilibrada también favorece el crecimiento de un pelo más fuerte.

Consumir suficiente agua e incorporar alimentos ricos en proteínas, hierro y vitaminas contribuye a fortalecer la fibra capilar desde el interior y mejora su resistencia frente a las agresiones del invierno.

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Hábitos que conviene evitar

Los especialistas también aconsejan no acostarse con el cabello mojado, ya que esa práctica puede debilitar la fibra capilar y favorecer el quiebre.

Además, recomiendan evitar el uso de gorros demasiado ajustados durante períodos prolongados, porque la fricción constante puede aumentar la rotura del cabello e incluso favorecer su caída.

¿Cuántas veces hay que lavarse el cabello en invierno Qué dice el dermatólogo y qué errores evitar (3)

Cuándo consultar con un especialista

Si aparecen síntomas persistentes como caspa, picazón intensa o una caída del cabello superior a la habitual, lo más recomendable es consultar con un dermatólogo. Un diagnóstico temprano permite detectar posibles alteraciones del cuero cabelludo e iniciar el tratamiento más adecuado para preservar la salud capilar.