Ciclo Pilares IA: comenzó la jornada que reúne a expertos en inteligencia artificial y empresas

La jornada de Pilares IA comenzó este jueves en el Hotel Hilton Mendoza con una fuerte convocatoria de empresarios, profesionales, estudiantes y referentes tecnológicos interesados en conocer aplicaciones concretas de inteligencia artificial en distintos sectores productivos. Organizado por Los Andes , Polo TIC Mendoza y el Ministerio de Producción de Mendoza , el encuentro reúne casos reales y experiencias vinculadas a la transformación digital.

Ciclo Pilares: Francisco Pontoriero y cómo la IA sirve para auditar la cadena de suministro de las empresas

Con cuatro espacios temáticos en simultáneo, el evento pone el foco en cómo la inteligencia artificial está modificando procesos, mejorando la productividad y generando nuevas oportunidades de negocio. Entre los sectores abordados se encuentran logística e industria, energía y minería, agroindustria y salud, áreas que hoy incorporan herramientas tecnológicas para optimizar operaciones y acelerar la toma de decisiones.

Uno de los principales atractivos de Pilares IA es la participación de referentes empresariales, tecnológicos y académicos que compartirán experiencias concretas sobre la aplicación de inteligencia artificial en sectores clave de la economía. A través de los distintos verticales temáticos, el encuentro reunirá casos reales de innovación, automatización y transformación digital.

En el espacio de Logística e Industria 4.0 , los asistentes podrán escuchar a Eugenia Messina , gerente de Administración y Desarrollo Comercial de Grupo Messina; Joaquín Andreu , gerente de Estrategia de Andreu Logística; Tomás Moyano Ojea , CTO & COO de Ticmas; Carolina Díaz Baca , manager en Accenture y especialista en robótica; Emmanuel Egea , CEO de Wara; y Diego Tahan , CEO de Empresas TAHAN.

Desde su experiencia en la incorporación de nuevas tecnologías al sector logístico, Andreu sostiene que “la tecnología, bien aplicada, libera el potencial de las personas en las organizaciones” , mientras que Díaz Baca impulsa proyectos orientados a “un futuro más inteligente, sostenible y lleno de potencial” para la industria.

Otro de los espacios con gran expectativa es Health Tech, donde fueron confirmados Federico Baigorria, Andrea Barbiero, Gustavo Daquarti, Alejandro Mauro y María José Letelier Ruiz, especialistas que compartirán conocimientos y experiencias vinculadas a la innovación tecnológica aplicada a la salud. A ellos se sumarán los disertantes Gabriel Lucentini, Daniel Fernández y Manuel Pascual Merlo, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que presenta la inteligencia artificial dentro del sistema sanitario y la gestión médica.

Por su parte, el vertical Energía y Minería Tech contará con la participación de Rodrigo Elizondo, Francisco Pontoriero, Fabián Díaz Segovia y Alejandro Susel, referentes que abordarán el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en dos sectores estratégicos para el desarrollo económico de Mendoza y la región.

Fredi Vivas plantea cómo la inteligencia artificial puede generar valor

El cierre de la jornada estará a cargo de Fredi Vivas, uno de los referentes argentinos más reconocidos en inteligencia artificial aplicada, ciencia de datos y machine learning. El especialista adelantó que el objetivo del encuentro es reunir “referentes, especialistas y casos concretos de aplicación de estas tecnologías” para trasladar la discusión sobre inteligencia artificial al terreno de las decisiones empresariales.

LA- Fredi- B Fredi Vivas encabezará el cierre de una jornada enfocada en casos concretos de transformación digital e IA. Gentileza Fredi Vivas

Durante su exposición abordará el impacto de herramientas como los “modelos predictivos, agentes e inteligencia artificial generativa”, tecnologías que ya se utilizan para optimizar procesos, aumentar la productividad y detectar nuevas oportunidades de negocio en distintos mercados.

Vivas remarcó además la importancia de analizar dónde la inteligencia artificial puede generar resultados concretos. “En sectores que hoy mueven la economía actual”, señaló al referirse al agro, la energía, la minería, la logística, la industria y el health tech. Según explicó, la capacidad analítica de estas herramientas está potenciando actividades que forman parte del entramado productivo y económico.