Ciclo Pilares IA: quiénes son los expertos que disertarán en Logística e Industria 4.0

El Ciclo Pilares IA se prepara para debatir la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial. En el marco del encuentro, se confirmó a los especialistas que participarán del espacio Logística e Industria 4.0, uno de los cuatro ejes temáticos propuestos.

Los disertantes confirmados son Eugenia Messina, Joaquín Andreu, Tomás Moyano Ojea, Carolina Diaz Baca, Emmanuel Egea y Diego Tahan . Además, el evento contará con la participación de Fredi Vivas, uno de los referentes argentinos más reconocidos en IA aplicada, ciencia de datos y machine learning.

El encuentro es organizado por Los Andes junto a Polo TIC Mendoza y el Ministerio de Producción de Mendoza . La jornada será el jueves 25 de junio en el Hilton Mendoza Hotel e iniciará a las 8.30.

Pilares IA se realizará el 25 de junio en Hilton Mendoza Hotel, con verticales temáticas, networking y la conferencia plenaria de Fredi Vivas.

Bajo el eje “Inteligencia Artificial y su aplicación en empresas” , el Ciclo Pilares reunirá a referentes, especialistas, empresas, pymes, startups y actores del ecosistema tecnológico para analizar cómo la IA ya está transformando sectores clave de la economía.

Gerente de Administración y Desarrollo Comercial en Grupo Messina . Representante de la tercera generación de la empresa familiar Transportes Messina.

Lidera las áreas comercial, de recursos humanos e innovación, impulsando la transformación digital, la incorporación de nuevas tecnologías y la profesionalización de la organización. Su trabajo está enfocado en desarrollar modelos de gestión modernos, eficientes y sostenibles para el crecimiento del negocio.

Joaquín Andreu

Es gerente de Estrategia de Andreu Logística y forma parte de la tercera generación de Grupo Andreu, empresa familiar fundada en 1983 con más de 40 años en el sector logístico en Mendoza, Argentina.

Joaquín Andreu Joaquín Andreu, gerente de Estrategia de Andreu Logística

Lidera el desarrollo del Plan 2030 de la compañía y la incorporación de metodologías como OKR, además del proceso de profesionalización y transformación tecnológica, impulsando la adopción de agentes de inteligencia artificial en operaciones de transporte, facturación y cobranzas. Cree que la tecnología, bien aplicada, libera el potencial de las personas en las organizaciones.

Tomás Moyano Ojea

CTO & COO en Ticmas. Es especialista en transformación digital, arquitectura tecnológica y escalabilidad de plataformas.

Moyano Ojea cuenta con más de 15 años de experiencia liderando proyectos de innovación en empresas de tecnología, banca y educación. Ha impulsado iniciativas de modernización tecnológica, cloud computing, automatización de procesos y metodologías ágiles, promoviendo el uso estratégico de la tecnología para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones.

Carolina Diaz Baca

Consultora en Andesmar Cargas. Es ingeniera y doctora en automática y robótica, con más de 15 años de experiencia en automatización industrial y transformación digital. Actualmente, es manager en Accenture y asesora a empresas en optimización y mejoras de procesos, aplicando metodologías innovadoras.

Además, ejerce como profesora titular en robótica en la Uncuyo y colabora con la Fundación Tomás Alva Edison en formación e investigación. Su objetivo es impulsar la industria hacia un futuro más inteligente, sostenible y lleno de potencial. Se encuentra acompañando a Andesmar Cargas en el proceso de innovación junto a la Fundación Tomás Alva Edison.

Carolina Diaz Baca Carolina Díaz Baca, consultora en Andesmar Cargas

Emmanuel Egea

Ingeniero y CEO de Wara, empresa tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones de movilidad inteligente para la industria, la logística y el transporte. Bajo su liderazgo, la compañía brinda servicios a más de 1.500 clientes en la región y desarrolla un ecosistema integral que combina hardware, firmware y software propios para la gestión y telemetría de flotas.

Además, Wara es la creadora de MendoTran Cuándo Subo, una de las aplicaciones más descargadas de Mendoza, consolidándose como un referente en innovación aplicada a la movilidad y la transformación digital.

Diego Tahan

Es CEO de Empresas TAHAN y referente en el desarrollo de soluciones de logística y transporte internacional para el Cono Sur. Su gestión se enfoca en la innovación, la transformación tecnológica y la construcción de equipos de alto desempeño, promoviendo una visión donde la logística es un motor de crecimiento para las empresas y de integración regional.

Diego Tahan Diego Tahan, CEO de Empresas TAHAN

Cierre con Fredi Vivas

La disertación de Fredi Vivas será uno de los hitos principales del evento. De acuerdo a lo que anticipó, el Ciclo Pilares IA reunirá “referentes, especialistas y casos concretos de aplicación de estas tecnologías”, con el objetivo de trasladar el debate sobre la inteligencia artificial directo al entorno empresarial.

El experto destacó que en la actualidad la IA permite trabajar con “modelos predictivos, agentes e inteligencia artificial generativa” enfocados en transformar procesos, optimizar la productividad, descubrir nuevos casos de negocio y potenciar las posibilidades de las empresas a partir de las nuevas capacidades.

Uno de los focos del encuentro será pensar en qué lugares la IA puede generar valor real. “En sectores que hoy mueven la economía actual”, subrayó Vivas, haciendo referencia a los ámbitos del agro, energía, minería, health tech, logística e industria. “Hay muchas industrias y todas están potenciadas hoy por la capacidad analítica de la inteligencia artificial”, concluyó.

LA- Fredi- 2 La nueva edición del Ciclo Pilares reunirá a especialistas, referentes y casos reales para analizar cómo la IA transforma el mundo productivo. Gentileza Fredi Vivas.

Los cuatro ejes temáticos del encuentro

Pilares IA tendrá cuatro verticales temáticas en simultáneo: Energía y Minería Tech, Agrifood Tech, Logística e Industria 4.0 y Health Tech. Cada uno de los espacios reunirá referentes y expertos para compartir experiencias, conocimientos y casos de aplicación vinculados a la inteligencia artificial e innovación.

“La idea del encuentro es transferir y pensar todos estos avances a casos bien concretos de aplicación real, de impacto, en nuestras organizaciones y en las diferentes industrias donde realmente se encuentra el valor de aplicación de inteligencia artificial”, explicó Fredi Vivas.

El ciclo apunta a que empresas, pymes, startups, profesionales y sectores productivos puedan acercarse a herramientas, enfoques y experiencias que ya están transformando la manera de trabajar, producir y decidir.

Las claves de una jornada diseñada para el debate

El Ciclo Pilares IA combinará temáticas especializadas, casos reales, networking y espacios de intercambio entre referentes del sector público, privado, tecnológico y emprendedor.

La agenda iniciará a las 8.30 con la acreditación y el coffee de bienvenida. Luego se dará paso a las verticales temáticas en el transcurso de la mañana y finalizará con la conferencia plenaria de Fredi Vivas.

Quienes concurran podrán elegir una entrada que incluya el acceso a una de las cuatro verticales temáticas, el coffee break y la conferencia plenaria, o bien optar por ingresar exclusivamente a la charla de cierre dictada por el experto en inteligencia artificial.

El evento está dirigido a dueños y directivos de empresas y pymes, profesionales, estudiantes avanzados, startups y público interesado en inteligencia artificial aplicada a empresas.

Para obtener más información y reservar entradas, ingresar al link.

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