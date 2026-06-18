18 de junio de 2026 - 14:12

Ciclo Pilares IA: quiénes son los expertos que disertarán en Health Tech

Pilares anunció a los conferencistas confirmados para su bloque de Health Tech, que se suman a la grilla del programa.

El Ciclo Pilares dio a conocer los disertantes de Health Tech.

El Ciclo Pilares dio a conocer los disertantes de Health Tech.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Ciclo Pilares IA se prepara para debatir la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial. Se dieron a conocer los primeros especialistas que serán speakers en la vertical temática de Health Tech.

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Los expositores confirmados para Health Tech son Federico Baigorria, Andrea Barbiero, Gustavo Daquarti, Alejandro Mauro y María José Letelier Ruiz, expertos que aportarán su experiencia y conocimientos al Ciclo Pilares.

Además, el evento contará con la participación de Fredi Vivas, uno de los referentes argentinos más reconocidos en IA aplicada, ciencia de datos y machine learning.

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Pilares IA se realizará el 25 de junio en Hilton Mendoza Hotel, con verticales temáticas, networking y la conferencia plenaria de Fredi Vivas.

Pilares IA se realizará el 25 de junio en Hilton Mendoza Hotel, con verticales temáticas, networking y la conferencia plenaria de Fredi Vivas.

El encuentro es organizado por Los Andes junto a Polo TIC Mendoza y el Ministerio de Producción de Mendoza. La jornada será el jueves 25 de junio en el Hilton Mendoza Hotel e iniciará a las 8.30.

Bajo el eje “Inteligencia Artificial y su aplicación en empresas ”, el Ciclo Pilares reunirá a referentes, especialistas, empresas, pymes, startups y actores del ecosistema tecnológico para analizar cómo la IA ya está transformando sectores clave de la economía.

Federico Baigorria

Federico Baigorria es Director de Salud Digital y Coordinador del Programa de Transformación Digital del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza.

Se desempeñó como Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones entre 2016 y 2023.

Actualmente Baigorria participa en la gestión de iniciativas vinculadas a la construcción del ecosistema digital de salud provincial, la interoperabilidad y el fortalecimiento de los sistemas de información en salud, en articulación con equipos técnicos y sanitarios del Ministerio.

Federico Baigorria
Federico Baigorria.

Federico Baigorria.

Andrea Barbiero

Andrea Barbiero es Conectora TISAC/CEO Co-Salud.

Es una destacada consultora internacional en el ámbito de la Salud Digital y fundadora de Co-Salud, una empresa consultora de innovación en salud. Preside y lidera TISAC, una asociación civil dedicada a fomentar el encuentro entre los diferentes actores del sector en Iberoamérica.

Además de sus numerosas iniciativas, Andrea es co-fundadora de la cooperativa ciudadana de datos de salud para la investigación, Salus.Coop, y actúa como Embajadora del Barcelona Health Hub.

Su trabajo se centra en la conexión y colaboración entre distintos sectores y comunidades para impulsar el desarrollo de la salud digital en la región y más allá.

andrea barbiero
Andrea Barbiero.

Andrea Barbiero.

Gustavo Daquarti

Gustavo Daquarti es Co-funder/AI & Data Manager en ÜMA Health.

Es médico egresado de la UBA, donde fue docente e investigador. Además, es cardiólogo especializado en medicina nuclear.

Hace diez años comenzó a programar, apasionado por cómo la inteligencia artificial puede contribuir a la salud. Es cofundador y actual director de innovación de ÜMA, y cofundador de Ecobot. Además, es vocal y miembro fundador del Consejo de Salud Digital de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC).

Alejandro Mauro

Alejandro Mauro es Jefe de Transformación Digital en Clínica Alemana de Santiago.

Es médico y pionero en informática médica. Ha impulsado la incorporación de inteligencia artificial en la práctica clínica con decenas de modelos implementados en Clínica Alemana de Santiago.

En 2022 fue reconocido con el SNOMED International Award for Excellence y hoy una de las voces líderes en salud digital de la región.

Alejandro Mauro
Alejandro Mauro.

Alejandro Mauro.

María José Letelier Ruiz

María José Letelier Ruiz es Jefa del Departamento de Salud Digital.

Es dra. Cirujano dentista de la Universidad de Chile, Master en Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España), Magíster (c) Informática médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.

Además, durante los últimos 8 años fue la Jefa del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud de Chile.

Cierre con Fredi Vivas

La disertación de Fredi Vivas será uno de los hitos principales del evento. De acuerdo a lo que anticipó, el Ciclo Pilares IA reunirá “referentes, especialistas y casos concretos de aplicación de estas tecnologías”, con el objetivo de trasladar el debate sobre la inteligencia artificial directo al entorno empresarial.

El experto destacó que en la actualidad la IA permite trabajar con “modelos predictivos, agentes e inteligencia artificial generativa” enfocados en transformar procesos, optimizar la productividad, descubrir nuevos casos de negocio y potenciar las posibilidades de las empresas a partir de las nuevas capacidades.

Uno de los focos del encuentro será pensar en qué lugares la IA puede generar valor real. “En sectores que hoy mueven la economía actual”, subrayó Vivas, haciendo referencia a los ámbitos del agro, energía, minería, health tech, logística e industria. “Hay muchas industrias y todas están potenciadas hoy por la capacidad analítica de la inteligencia artificial”, concluyó.

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Con una agenda actualizada y nutrida, la nueva edición del Ciclo Pilares propone una mirada estratégica sobre la inteligencia artificial aplicada a empresas, con foco en casos reales, productividad e innovación.

Con una agenda actualizada y nutrida, la nueva edición del Ciclo Pilares propone una mirada estratégica sobre la inteligencia artificial aplicada a empresas, con foco en casos reales, productividad e innovación.

Los cuatro ejes temáticos del encuentro

Pilares IA tendrá cuatro verticales temáticas en simultáneo: Energía y Minería Tech, Agrifood Tech, Logística e Industria 4.0 y Health Tech. Cada uno de los espacios reunirá referentes y expertos para compartir experiencias, conocimientos y casos de aplicación vinculados a la inteligencia artificial e innovación.

“La idea del encuentro es transferir y pensar todos estos avances a casos bien concretos de aplicación real, de impacto, en nuestras organizaciones y en las diferentes industrias donde realmente se encuentra el valor de aplicación de inteligencia artificial”, explicó Fredi Vivas.

El ciclo apunta a que empresas, pymes, startups, profesionales y sectores productivos puedan acercarse a herramientas, enfoques y experiencias que ya están transformando la manera de trabajar, producir y decidir.

Las claves de una jornada diseñada para el debate

El Ciclo Pilares IA combinará temáticas especializadas, casos reales, networking y espacios de intercambio entre referentes del sector público, privado, tecnológico y emprendedor.

La agenda iniciará a las 8.30 con la acreditación y el coffee de bienvenida. Luego se dará paso a las verticales temáticas en el transcurso de la mañana y finalizará con la conferencia plenaria de Fredi Vivas.

Quienes concurran podrán elegir una entrada que incluya el acceso a una de las cuatro verticales temáticas, el coffee break y la conferencia plenaria, o bien optar por ingresar exclusivamente a la charla de cierre dictada por el experto en inteligencia artificial.

El evento está dirigido a dueños y directivos de empresas y pymes, profesionales, estudiantes avanzados, startups y público interesado en inteligencia artificial aplicada a empresas.

Para obtener más información y reservar entradas, ingresar al link.

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