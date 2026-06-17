Ciclo Pilares IA: quiénes son los expertos confirmados que disertarán en Agrifood Tech

El Ciclo Pilares IA se prepara para debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía y la producción. En el marco del encuentro, se confirmó a los especialistas que participarán del espacio Agrifood Tech, uno de los cuatro ejes temáticos propuestos.

Los disertantes confirmados son Gabriel Lucentini, Daniel Fernández y Manuel Pascual Merlo. Además, el evento contará con la participación de Fredi Vivas, uno de los referentes argentinos más reconocidos en IA aplicada, ciencia de datos y machine learning.

El encuentro es organizado por Los Andes junto a Polo TIC Mendoza y el Ministerio de Producción de Mendoza . La jornada será el jueves 25 de junio en el Hilton Mendoza Hotel e iniciará a las 8.30.

Pilares IA se realizará el 25 de junio en Hilton Mendoza Hotel, con verticales temáticas, networking y la conferencia plenaria de Fredi Vivas.

Bajo el eje “Inteligencia Artificial y su aplicación en empresas” , el Ciclo Pilares reunirá a referentes, especialistas, empresas, pymes, startups y actores del ecosistema tecnológico para analizar cómo la IA ya está transformando sectores clave de la economía.

Co fundador y director técnico de Microsoma Biotecnología Agrícola. Técnico agropecuario y empresario mendocino especializado en soluciones agrícolas sostenibles y cultivos orgánicos. Posee una sólida trayectoria en el mercado de agroinsumos , liderando la distribución internacional de productos biológicos para optimizar la salud de los suelos.

En Microsoma S.A.S. impulsa la innovación mediante biotecnología avanzada y análisis microbiológicos, optimizando los sistemas productivos del Cono Sur. Su enfoque combina experiencia técnica, gestión empresarial y compromiso con el bajo impacto ambiental en la producción contemporánea.

Gabriel Lucentini Gabriel Lucentini, co fundador y director técnico de Microsoma Biotecnología Agrícola.

Daniel Fernández

Presidente de la Cámara Olivícola de San Juan y licenciado en Psicología. Cuenta con más de 14 años de experiencia en la gestión de personas para empresas agroindustriales, administrando operaciones agrícolas, bodegas y plantas de producción.

Su trayectoria combina liderazgo organizacional, desarrollo de talento y gestión del cambio en sectores productivos vinculados a la agricultura, la industria alimentaria y las economías regionales.

Daniel Fernández Daniel Fernández, presidente de la Cámara Olivícola de San Juan

Manuel Pascual Merlo

Gerente de Nuevos Negocios en Fersam Agroindustrial, compañía agropecuaria integrada que se centra en la inversión, desarrollo y gestión de empresas y proyectos relacionados a la cadena agroindustrial y las nuevas energías en Latinoamérica.

Pascual Merlo impulsó el desarrollo de Validagro, hub de innovación abierta con empresas líderes del sector agroindustrial, e integra el comité de inversión de Innventure, fondo agrifoodtech de Aapresid.

Ex Jefe de Gabinete de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y Embajador ASEA en Mendoza.

Manuel Pascual Merlo Manuel Pascual Merlo, gerente de Nuevos Negocios en Fersam Agroindustrial.

Cierre con Fredi Vivas

La disertación de Fredi Vivas será uno de los hitos principales del evento. De acuerdo a lo que anticipó, el Ciclo Pilares IA reunirá “referentes, especialistas y casos concretos de aplicación de estas tecnologías”, con el objetivo de trasladar el debate sobre la inteligencia artificial directo al entorno empresarial.

El experto destacó que en la actualidad la IA permite trabajar con “modelos predictivos, agentes e inteligencia artificial generativa” enfocados en transformar procesos, optimizar la productividad, descubrir nuevos casos de negocio y potenciar las posibilidades de las empresas a partir de las nuevas capacidades.

Uno de los focos del encuentro será pensar en qué lugares la IA puede generar valor real. “En sectores que hoy mueven la economía actual”, subrayó Vivas, haciendo referencia a los ámbitos del agro, energía, minería, health tech, logística e industria. “Hay muchas industrias y todas están potenciadas hoy por la capacidad analítica de la inteligencia artificial”, concluyó.

Los cuatro ejes temáticos del encuentro

Pilares IA tendrá cuatro verticales temáticas en simultáneo: Energía y Minería Tech, Agrifood Tech, Logística e Industria 4.0 y Health Tech. Cada uno de los espacios reunirá referentes y expertos para compartir experiencias, conocimientos y casos de aplicación vinculados a la inteligencia artificial e innovación.

“La idea del encuentro es transferir y pensar todos estos avances a casos bien concretos de aplicación real, de impacto, en nuestras organizaciones y en las diferentes industrias donde realmente se encuentra el valor de aplicación de inteligencia artificial”, explicó Fredi Vivas.

LA- Fredi- 2 Con una agenda actualizada y nutrida, la nueva edición del Ciclo Pilares propone una mirada estratégica sobre la inteligencia artificial aplicada a empresas, con foco en casos reales, productividad e innovación. Gentileza Fredi Vivas

El ciclo apunta a que empresas, pymes, startups, profesionales y sectores productivos puedan acercarse a herramientas, enfoques y experiencias que ya están transformando la manera de trabajar, producir y decidir.

Las claves de una jornada diseñada para el debate

El Ciclo Pilares IA combinará temáticas especializadas, casos reales, networking y espacios de intercambio entre referentes del sector público, privado, tecnológico y emprendedor.

La agenda iniciará a las 8.30 con la acreditación y el coffee de bienvenida. Luego se dará paso a las verticales temáticas en el transcurso de la mañana y finalizará con la conferencia plenaria de Fredi Vivas.

Quienes concurran podrán elegir una entrada que incluya el acceso a una de las cuatro verticales temáticas, el coffee break y la conferencia plenaria, o bien optar por ingresar exclusivamente a la charla de cierre dictada por el experto en inteligencia artificial.

El evento está dirigido a dueños y directivos de empresas y pymes, profesionales, estudiantes avanzados, startups y público interesado en inteligencia artificial aplicada a empresas.

Para obtener más información y reservar entradas, ingresar al link.

Apoyo de empresas líderes

Main sponsor:

Personal Tech

Solutions Hub

Hospital Español

Gprosoft

Clínica de Cuyo

JetSmart

Hilton Hotel Mendoza

TISAC

WARA

Universidad de Congreso

Andesmar Cargas

Sancor Salud

Classic sponsor

Vicuña

Sancor Seguros

Sovra

ITL