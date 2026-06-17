Ciclo Pilares IA: quiénes son los primeros expertos confirmados que disertarán

El Ciclo Pilares IA se prepara para debatir la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial. Se dieron a conocer los primeros especialistas que serán speakers en el evento.

Fredi Vivas, a fondo: "La Inteligencia artificial se convirtió en una decisión de negocio"

Ciclo Pilares IA: quiénes son los expertos confirmados que disertarán en Agrifood Tech

Los expositores confirmados son Fredi Vivas , Rodrigo Elizondo, Francisco Pontoriero, Fabián Díaz Segovia y Alejandro Susel , expertos que aportarán su experiencia y conocimientos al Ciclo Pilares.

La participación de Fredi Vivas ya estaba confirmada para una conferencia plenaria de cierre . Él es ingeniero en Sistemas y uno de los referentes argentinos más reconocidos en IA aplicada, ciencia de datos y machine learning.

Por otro lado, Rodrigo Elizondo, Francisco Pontoriero, Fabián Díaz Segovia y Alejandro Susel formarán parte del “vertical temático” de Energía y Minería Tech , uno de los espacios de análisis simultáneos que ofrecerá esta edición del Ciclo Pilares.

El encuentro es organizado por Los Andes junto a Polo TIC Mendoza y el Ministerio de Producción de Mendoza . La jornada será el jueves 25 de junio en el Hilton Mendoza Hotel e iniciará a las 8.30.

Pilares IA se realizará el 25 de junio en Hilton Mendoza Hotel, con verticales temáticas, networking y la conferencia plenaria de Fredi Vivas.

Bajo el eje “Inteligencia Artificial y su aplicación en empresas”, el Ciclo Pilares reunirá a referentes, especialistas, empresas, pymes, startups y actores del ecosistema tecnológico para analizar cómo la IA ya está transformando sectores clave de la economía.

Rodrigo Elizondo

Rodrigo Elizondo es el actual superintendente de IT en Barrick / Veladero. Es ingeniero electrónico y cuenta con 18 años de experiencia en tecnología aplicada a operaciones mineras.

Lideró proyectos de transformación digital, infraestructura IT/OT, ciberseguridad, conectividad crítica y modernización tecnológica.

Actualmente, Rodrigo Elizondo impulsa iniciativas de inteligencia artificial y digitalización orientadas a mejorar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de las operaciones.

Francisco Pontoriero

Francisco Pontoriero es presidente de Achilles AI y fundador de InfoControl. Es Licenciado en Sistemas de Información y Doctor en Educación.

Lideró proyectos de transformación digital, automatización y análisis de datos en distintos sectores. Fundó una empresa de IA especializada en auditoría legal y laboral en compañías que luego fue adquirida por una empresa británica de alcance global.

Actualmente, Francisco Pontoriero lidera iniciativas internacionales de inteligencia artificial e innovación tecnológica orientadas a optimizar procesos, gestionar riesgos y acelerar la transformación digital.

Fabián Díaz Segovia

Fabián Díaz Segovia es Sr. Mánager Multicloud Híbrida en Personal Tech. Es Licenciado en Sistemas y Máster en Dirección Estratégica en IT.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en compañías globales, regionales y locales. Ha gestionado y desarrollado soluciones para Servicios Financieros, Banca, Retail, Logística, Manufactura y Tecnología.

Lideró proyectos de infraestructura, integración de aplicaciones, transformación digital y adopción de culturas ágiles. En Personal Tech lidera la Plataforma Multicloud Híbrida, habilitando la entrega de servicios y productos para clientes internos y externos.

Fabián Diaz Segovia Fabián Díaz Segovia será uno de los disertantes en el Ciclo Pilares. GENTILEZA FABIÁN DÍAZ SEGOVIA

Alejandro Susel

Alejandro Susel es CEO en HOLOS Consulting. Cuenta con más de 20 años de experiencia y se especializa en la optimización de la relación entre empresas mineras y contratistas, abastecimiento estratégico y desarrollo de proveedores para la industria minera.

Lideró proyectos para compañías como BHP, Codelco, Glencore, Teck y Minera Escondida.

Es ingeniero en Computación, cuenta con un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y ha sido docente en programas de formación para profesionales de la minería.

Cierre con Fredi Vivas

La disertación de Fredi Vivas será uno de los hitos principales del evento. De acuerdo a lo que anticipó, el Ciclo Pilares IA reunirá “referentes, especialistas y casos concretos de aplicación de estas tecnologías”, con el objetivo de trasladar el debate sobre la inteligencia artificial directo al entorno empresarial.

El experto destacó que en la actualidad la IA permite trabajar con “modelos predictivos, agentes e inteligencia artificial generativa” enfocados en transformar procesos, optimizar la productividad, descubrir nuevos casos de negocio y potenciar las posibilidades de las empresas a partir de las nuevas capacidades.

Uno de los focos del encuentro será pensar en qué lugares la IA puede generar valor real. “En sectores que hoy mueven la economía actual”, subrayó Vivas, haciendo referencia a los ámbitos del agro, energía, minería, health tech, logística e industria. “Hay muchas industrias y todas están potenciadas hoy por la capacidad analítica de la inteligencia artificial”, concluyó.

LA- Fredi- 2 Con una agenda actualizada y nutrida, la nueva edición del Ciclo Pilares propone una mirada estratégica sobre la inteligencia artificial aplicada a empresas, con foco en casos reales, productividad e innovación. Gentileza Fredi Vivas

Los cuatro ejes temáticos del encuentro

Pilares IA tendrá cuatro verticales temáticas en simultáneo: Energía y Minería Tech, Agrifood Tech, Logística e Industria 4.0 y Health Tech. Cada uno de los espacios reunirá referentes y expertos para compartir experiencias, conocimientos y casos de aplicación vinculados a la inteligencia artificial e innovación.

“La idea del encuentro es transferir y pensar todos estos avances a casos bien concretos de aplicación real, de impacto, en nuestras organizaciones y en las diferentes industrias donde realmente se encuentra el valor de aplicación de inteligencia artificial”, explicó Fredi Vivas.

El ciclo apunta a que empresas, pymes, startups, profesionales y sectores productivos puedan acercarse a herramientas, enfoques y experiencias que ya están transformando la manera de trabajar, producir y decidir.

Las claves de una jornada diseñada para el debate

El Ciclo Pilares IA combinará temáticas especializadas, casos reales, networking y espacios de intercambio entre referentes del sector público, privado, tecnológico y emprendedor.

La agenda iniciará a las 8.30 con la acreditación y el coffee de bienvenida. Luego se dará paso a las verticales temáticas en el transcurso de la mañana y finalizará con la conferencia plenaria de Fredi Vivas.

Quienes concurran podrán elegir una entrada que incluya el acceso a una de las cuatro verticales temáticas, el coffee break y la conferencia plenaria, o bien optar por ingresar exclusivamente a la charla de cierre dictada por el experto en inteligencia artificial.

El evento está dirigido a dueños y directivos de empresas y pymes, profesionales, estudiantes avanzados, startups y público interesado en inteligencia artificial aplicada a empresas.

Para obtener más información y reservar entradas, ingresar al link.

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