Pilares IA: Fredi Vivas llega a Mendoza para anticipar el futuro de la inteligencia artificial en empresas

La i nteligencia artificial ya dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en una decisión de negocio, y sobre esta perspectiva se desarrollará la nueva edición de Pilares. Fredi Vivas llegará a Mendoza como speaker para analizar el impacto de la Inteligencia artificial en la productividad, la eficiencia, la gestión de datos, la relación con los clientes y la forma en que las empresas proyectan su crecimiento.

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Fredi Vivas, referente en inteligencia artificial, será el speaker central de Pilares IA en Mendoza.

El encuentro, organizado por Los Andes junto a Polo TIC Mendoza y el Ministerio de Producción de Mendoza, se realizará el jueves 25 de junio, desde las 8.30, en Hilton Mendoza Hote l. Bajo el eje “Inteligencia Artificial y su aplicación en empresas” , la jornada reunirá a referentes, especialistas, empresas, pymes, startups y actores del ecosistema tecnológico para analizar cómo la IA ya está transformando sectores clave de la economía.

La presencia de Vivas será uno de los momentos centrales de la agenda . El reconocido experto en inteligencia artificial, machine learning y data estará a cargo de la conferencia plenaria de cierre, donde compartirá una mirada sobre el impacto actual de esta tecnología, las oportunidades que abre para las organizaciones y los desafíos que plantea su incorporación en el mundo productivo.

Quién es Fredi Vivas

Fredi Vivas es ingeniero en Sistemas y uno de los referentes argentinos más reconocidos en inteligencia artificial aplicada, ciencia de datos y machine learning. Su perfil combina experiencia técnica, mirada emprendedora, actividad académica y una fuerte vocación de divulgación, una cualidad clave en un momento en que la IA necesita dejar de ser un concepto abstracto para convertirse en una herramienta comprensible y aplicable.

El CEO de Rocking Data, Fredi David Vivas. Orlando Pelichotti / Los Andes El CEO de Rocking Data, Fredi David Vivas. Orlando Pelichotti / Los Andes

Es CEO y fundador de RockingData, compañía especializada en soluciones basadas en datos, machine learning e inteligencia artificial para organizaciones. Desde ese lugar, acompaña procesos de transformación que buscan convertir la información disponible en valor concreto para la toma de decisiones.

Además, es profesor en la Universidad de San Andrés y egresado de Singularity University, en Estados Unidos. Su recorrido lo ubica en una posición estratégica: entre el conocimiento técnico, la formación ejecutiva y la conversación empresarial sobre cómo adoptar inteligencia artificial con sentido, criterio y resultados.

La IA como ventaja competitiva

Uno de los grandes debates actuales ya no pasa por preguntarse si la inteligencia artificial llegará a las empresas. La pregunta es otra: cómo, cuándo y para qué conviene incorporarla.

En ese punto, la mirada de Vivas resulta especialmente relevante para dueños de empresas, directivos, pymes, profesionales y estudiantes avanzados. Su enfoque permite pensar la IA no solo como una herramienta tecnológica, sino como una oportunidad para rediseñar procesos, mejorar la eficiencia, ordenar datos, anticipar escenarios y detectar nuevas formas de crecimiento.

La nueva edición de Pilares IA pondrá el foco justamente en esa aplicación concreta. La jornada abordará cuatro verticales estratégicas: Energía y Minería Tech, Agrifood Tech, Logística e Industria 4.0 y HealthTech. Cada una de ellas permitirá analizar cómo la inteligencia artificial y la innovación pueden aportar soluciones reales en sectores con alto impacto para la economía regional.

Del dato a la decisión

En un contexto de transformación acelerada, las empresas que aprendan a trabajar mejor con sus datos podrán tomar decisiones más precisas, optimizar recursos y responder con mayor rapidez a los cambios del mercado. Allí aparece uno de los grandes aportes de la inteligencia artificial: ayudar a procesar información, reconocer patrones y generar nuevas capacidades para equipos y organizaciones.

Pero el desafío no es únicamente técnico. También es cultural, organizacional y estratégico. Incorporar IA implica revisar procesos, formar equipos, definir prioridades y entender qué problemas reales puede resolver la tecnología.

Por eso, la conferencia de Vivas buscará acercar claves para pensar la inteligencia artificial desde una mirada práctica, orientada al impacto y al valor que puede generar en empresas de distintos tamaños y sectores.

Autor y divulgador de la era IA

Además de su trabajo en el ámbito empresarial y académico, Fredi Vivas es autor de tres libros sobre inteligencia artificial: “¿Cómo piensan las máquinas?”, “Invisible. La inteligencia artificial en nuestras vidas” y “Generación IA”.

A través de sus publicaciones, el especialista propone acercar el debate sobre IA a públicos diversos, con una perspectiva que combina tecnología, trabajo, educación, creatividad, vida cotidiana y toma de decisiones. Su mirada busca salir tanto del entusiasmo ingenuo como del temor paralizante, para abrir una conversación más profunda: cómo prepararse para convivir, trabajar y crear con sistemas inteligentes.

Esa perspectiva será uno de los ejes de su participación en Mendoza, en una jornada pensada para quienes necesitan comprender hacia dónde va la transformación tecnológica y qué oportunidades concretas puede abrir para el entramado productivo local.

Una jornada para entender lo que ya está cambiando

Pilares IA combinará temáticas especializadas, casos reales, networking y espacios de intercambio entre referentes del sector público, privado, tecnológico y emprendedor. La agenda comenzará a las 8.30 con la acreditación y el coffee de bienvenida, continuará con bloques temáticos durante la mañana y finalizará con la conferencia plenaria de Fredi Vivas.

La propuesta apunta a generar un espacio de conversación estratégica para mirar la inteligencia artificial desde la realidad de las empresas y los sectores productivos. No como una moda, sino como una herramienta capaz de redefinir procesos, modelos de negocio y ventajas competitivas.

En tiempos en que la transformación digital avanza a gran velocidad, Pilares IA se presenta como una oportunidad para anticiparse, aprender de casos concretos y conectar con actores clave del ecosistema de innovación.

Cómo participar de Pilares IA

La nueva edición del Ciclo Pilares se realizará el jueves 25 de junio, desde las 8.30, en Hilton Mendoza Hotel.

El encuentro está dirigido a dueños y directivos de empresas y pymes, profesionales, estudiantes avanzados, startups y público interesado en inteligencia artificial aplicada a empresas.

Para reservar lugar y conocer más información a través de Entrada Web