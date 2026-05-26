La inteligencia artificial aplicada a las empresas, eje de una nueva edición del Ciclo Pilares

Con el foco puesto en la inteligencia artificial y su aplicación en las empresas, llega una nueva edición del Ciclo Pilares , organizado por diario Los Andes junto al Polo TIC Mendoza . El clásico encuentro se realizará en el Hilton Mendoza Hotel y como todos los años la idea es proponer un espacio de análisis y vinculación con el fin de abordar las oportunidades que la innovación genera en sectores importantes para el crecimiento de la economía de la región.

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Referentes y especialistas compartirán sus experiencias concretas con IA en las cuatro verticales del evento: Energía y Minería Tech, Logística e Industria 4.0, Health Tech y Agrifood Tech.

Entre los expositores invitados la reunión contará con la presencia de Fredi Vivas , un destacado experto en IA, que cerrará la jornada el 25 de junio con una conferencia plenaria.

Una oportunidad para mostrarse

Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción de Mendoza, destacó la importancia del encuentro y adelantó que desde su sector presentarán una convocatoria destinada a emprendedores y emprendedoras relacionados con las tecnologías vinculadas a las cuatro verticales de la jornada.

“Lo que buscamos es que a través de la inteligencia artificial y las soluciones que prestan las startups podamos encontrar mucha innovación para el territorio”. “Lo que buscamos es que a través de la inteligencia artificial y las soluciones que prestan las startups podamos encontrar mucha innovación para el territorio”.

La funcionaria añadió que los interesados en esta acción deberán llenar un formulario, y se seleccionará a los emprendedores que presenten soluciones a los cuatro temas que conduce este año el Ciclo Pilares. Además se les brindará una capacitación para que lleguen mejor preparados a la evaluación del jurado. “Serán seleccionados uno en cada una de las verticales y entregaremos un premio monetario otorgado por el Ministerio de Producción”.

Por último precisó que “desde la dirección tenemos como objetivo desarrollar este tipo de encuentros en la provincia y acompañarlos junto al ecosistema emprendedor, las organizaciones, aceleradoras y academias que están trabajando en tecnología e inteligencia artificial”.

Desafíos y estrategias

La edición del Ciclo Pilares del año anterior buscó analizar los desafíos de la Transición Energética, Tecnología e Industria. Reunió a especialistas locales y fue coorganizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y diario Los Andes.

El encuentro 2025 puso la mirada en construir una agenda estratégica que conectara políticas energéticas, capacidades productivas y oportunidades de digitalización e inteligencia artificial, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible con enfoque federal.

Como todas las ediciones, el encuentro reúne al sector público y privado, interesado en el desarrollo de áreas relacionadas con el desarrollo y crecimiento de la región.