Google expande la IA y Gemini pasar de ser una herramienta a tomar el control de la vida digital

“Bienvenidos a la era agéntica de Gemini”, decía Sundar Pichai, CEO de Google , en la apertura de la conferencia anual para desarrolladores. Podía decirlo más fuerte, pero no más claro: la inteligencia artificial de Google no solo se pone a la cabeza en la competencia, sino que deja de ser una herramienta aislada para convertirse en el centro de todo el ecosistema.

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Así Google I/O 2026 mostró una idea más ambiciosa: Gemini deja de ser un chatbot para transformarse en la capa invisible que conecta cada servicio, pantalla y dispositivo.

Google presentó así agentes capaces de actuar por el usuario, asistentes permanentes, búsquedas conversacionales, edición multimedia avanzada y hasta gafas inteligentes con IA integrada en tiempo real. Además la presentación complementó todo lo anunciado una semana antes en el Android Show.

El anuncio principal fue la llegada de Gemini 3.5 Flash como modelo predeterminado en múltiples productos de Google, incluyendo Search y la app Gemini.

Según la empresa, el nuevo sistema mejora velocidad, capacidad de razonamiento y eficiencia de costos. Pero la verdadera apuesta apareció con Gemini Spark , un asistente “siempre activo” que puede ejecutar tareas de forma autónoma. Google lo describió como un agente capaz de anticiparse a necesidades, organizar información, interactuar con aplicaciones y operar en segundo plano.

Embed - Gemini 3.5 Flash: Real-world impact

Esto es lo que se conoce como “IA agéntica”, o sea, una inteligencia artificial que deja de esperar instrucciones constantes y pasa a tomar decisiones contextuales. Algo que, para muchos analistas, representa el mayor cambio desde la llegada del smartphone.

El modelo Gemini 3.5 Flash ya está disponible y destaca por ser hasta cuatro veces más rápido que sus competidores y estar optimizado para tareas de programación y razonamiento profundo tanto para la versión gratuita como la de bajo costo.

El buscador cambia para siempre

Google también profundizó el llamado “Modo IA” dentro del buscador y ahora no solo devuelve enlaces, sino también genera interfaces dinámicas, de respuestas visuales y otorga experiencias conversacionales capaces de resolver tareas completas.

Se mostraron ejemplos donde la IA organiza viajes, resume investigaciones, compara productos y crea pequeños “mini apps” directamente desde la opción de búsqueda, todo sin abandonar el navegador.

Google I/O 2026 Google I/O 2026 Google

En este contexto, se presentó también el Carrito Universal, una herramienta que permite añadir productos desde el Buscador, Gmail o YouTube en una sola cesta para automatizar la búsqueda de ofertas y verificar la compatibilidad de los productos a través del nuevo Protocolo de Comercio Agéntico (AP2).

Este “tunning” al buscador hace que Google Search deje de ser una lista de enlaces para convertirse en una interfaz de "respuesta y acción", y eso genera preocupación en algunos sectores. Un estudio reciente de investigadores sobre “Búsquedas de IA” advirtió que podrían modificar radicalmente el tráfico hacia sitios web tradicionales.

La IA multimedia total

Otra gran novedad de Google fue el lanzamiento de Gemini Omni, un sistema multimodal orientado a la creación y edición avanzada de contenido audiovisual.

Google aseguró que podrá generar “cualquier salida desde cualquier entrada”, combinando texto, imagen, audio y video.

En las demos se mostraron herramientas para modificar escenas de video mediante lenguaje natural, editar elementos en movimiento y producir contenido cinematográfico con instrucciones conversacionales.

Embed - Meet Gemini Omni

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, explicó que el objetivo es “construir modelos que comprendan el mundo físico de manera más realista, incluyendo gravedad, movimiento y comportamiento de objetos”.

Gemini Omni se lanzó al mundo apenas fue anunciado y mucha gente comenzó a probar cómo era subir un video y pedirle cambios. Los resultados son impresionantes y ya es la herramienta más popular tras el Google I/O.

La unificación del ecosistema

Convertir a Gemini en un agente de IA absoluto incluye la integración en el núcleo del sistema operativo de Android para ofrecer personalización automática y funciones predictivas que "entienden" las necesidades del usuario antes de que las pida y eso es lo que verán los usuarios en la versión 17.

Pero esa no fue la única novedad porque también se anunció el proyecto Aluminium OS, un ambicioso plan para unificar Android y ChromeOS en una sola plataforma para finales de 2026. Este sistema operativo de escritorio real, basado en Android 17, busca eliminar la fragmentación entre móviles y computadoras, permitiendo que más de 3 millones de aplicaciones de Android funcionen de forma nativa en cualquier dispositivo.

IA en todas partes

Google hizo también un sinfín de anuncios que incluyen integración profunda de Gemini en Workspace, nuevas herramientas de desarrollo en AI Studio, mejoras en Android Auto, funciones avanzadas de edición de imágenes, herramientas de detección de contenido sintético mediante SynthID y nuevas capacidades para asistentes audiovisuales como Google Beam.

La sensación general del evento fue que ya no existen “productos con IA” sino que ahora todos los productos son IA. Como dijo el periodista Lance Ulanoff en su análisis para el sitio TechRadar: “Google I/O 2026 dejó algo muy claro: Gemini se está volviendo imposible de evitar”.

Nuevas gafas inteligentes

Entre tanto anuncio de nuevas funciones hubo un pequeño espacio para el hardware con la presentación de las nuevas gafas inteligentes Android XR, un producto que busca dominar el escenario post-smartphone.

Nuevas gafas inteligentes de Google y Samsung Nuevas gafas inteligentes de Google y Samsung Google

En alianza con Samsung y marcas como Gentle Monster y Warby Parker, Google busca quitarle terreno a Meta, el actual líder del segmento de anteojos smart.

Estos nuevos dispositivos de Google prometen asistencia contextual en tiempo real mediante Gemini. Indicaron que algunas versiones ofrecerán solo audio, pero que otras incorporarán pantallas transparentes capaces de mostrar información superpuesta sobre el entorno.

OPINIÓN

Lo barato sale caro

La presentación de Google de esta semana no solo dejó en claro que la IA tomará el control de todos sus productos sino también la sensación de que ya no sabremos cuándo empezará ni cuándo terminará su función.

Por un lado aplauso, beso y diploma para Google por aventajar a su competencia y dejarnos con la expectativa de ver qué hará OpenAI, Apple o Meta, pero por el otro silencio y ceño fruncido al ver cómo Gemini también compite contra la propia idea de interfaz que hizo popular a Google por décadas, porque la pantalla, el buscador, las apps y hasta el teclado empiezan a desaparecer detrás de una capa conversacional permanente. Dicho de otro modo, bastará con hablar para ya no tener que “usar” la tecnología porque con pedirlo en voz alta alcanzará para que la IA lo haga.

¿Esto es algo malo? Depende de cómo se lo vea. La eficiencia de la IA es mejor mientras menos muestre sus hilos y eso dejará fuera de vista las fuentes que use. Así, el asistente toma decisiones para entregar resultados y nos despoja de la tarea -molesta, pero necesaria- de pensar, comparar o verificar.

La duda es ¿seguiremos usando internet o solo usaremos la interpretación que una IA haga de la red sin cuestionarla?