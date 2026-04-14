Google lanzó "Inteligencia Personal" en Argentina: qué es y cómo funciona esta nueva integración de Gemini

Desde hoy los usuarios argentinos -y del resto de la región- ya pueden acceder a una de las actualizaciones más esperadas de la inteligencia artificial de Google : la Inteligencia Personal .

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Esta herramienta busca transformar a Gemini en un asistente que no solo da respuestas sobre el mundo, sino que también conoce los intereses y necesidades específicas de cada usuario para ayudarlo a navegar su rutina diaria.

La clave de este lanzamiento es la capacidad de Gemini para conectar de forma segura información de aplicaciones como Gmail , Google Fotos, YouTube y el Buscador de Google con un solo toque. Esta integración permite que la IA razone a partir de fuentes complejas y recupere detalles específicos que el usuario podría haber olvidado.

A través de un comunicado, Google señala como ejemplo la posibilidad de que si un usuario necesita saber el modelo exacto de su vehículo o el número de su patente mientras está en un taller mecánico, Gemini puede extraer esos datos directamente de un correo de confirmación en Gmail o de una fotografía guardada en Google Fotos.

Además, la herramienta puede planificar vacaciones analizando intereses previos y viajes guardados en la cuenta, sugiriendo itinerarios que eviten "trampas para turistas" y propongan actividades personalizadas para la familia.

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La herramienta brinda experiencia contextual. Gemini puede ofrecer respuestas más relevantes sin necesidad de que el usuario brinde contexto adicional. Así, para que las conversaciones sigan siendo útiles, Gemini seguirá personalizando la experiencia haciendo referencia a chats anteriores de forma predeterminada.

Para desactivar esta opción, solo hay que inhabilitar la configuración “Chats anteriores de Gemini”. Además, es posible administrar y borrar los chats anteriores en cualquier momento.

¿Corren riesgo los datos personales del usuario?

Una de las mayores preocupaciones cuando se anuncia un servicio de inteligencia artificial que puede acceder a nuestros datos personales es saber si estarán en riesgo de robo o utilización indebida. Google respondió a este temor afirmando que uno de los pilares de este anuncio es el enfoque en la privacidad.

El gigante informático destacó que la conexión con las aplicaciones está desactivada por defecto y que es el usuario quien decide cuándo activarla, qué aplicaciones vincular y en qué momento desconectarlas.

Además, la empresa aclaró que los datos personales, como el contenido de la bandeja de entrada de Gmail o la biblioteca de fotos, no se utilizan para entrenar directamente los modelos de IA. Gemini solo accede a esta información para responder a solicitudes específicas y, en caso de utilizar datos de las fuentes conectadas, el sistema intentará citar de dónde proviene la respuesta para que el usuario pueda verificarla.

Quiénes ya pueden usarlo

Ya está disponible para suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra en Argentina, y en las próximas semanas para usuarios de la versión gratuita. Una vez habilitado, el servicio funciona tanto en la web como en dispositivos Android e iOS.

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Para quienes ya cuenten con el servicio, la activación se realiza desde el menú de Configuración dentro de la app de Gemini, seleccionando la opción Inteligencia Personal y luego Aplicaciones conectadas.

A pesar de los avances, Google advierte que, al tratarse de una versión beta, el modelo aún puede presentar imprecisiones o "personalización excesiva", por lo que alienta a los usuarios a corregir las respuestas y enviar comentarios para mejorar la funcionalidad del sistema.