La Innovación en tecnología fue de 26% en 2025 en Argentina:el rol de la IA y los datos curiosos del país

El avance tecnológico en América Latina no deja de acelerar , pero su impacto real todavía muestra claroscuros. Así lo revela la tercera edición del Índice de Innovación Regional elaborado por el ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires), que mide no sólo el acceso a herramientas digitales, sino también cuántas personas las usan y cómo consideran que mejoran su calidad de vida.

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Este Índice fue presentado en el 2023 con foco en Argentina , en 2024 se extendió a Brasil, México y Colombia , y ahora se presenta su versión 2025 con el objetivo de realizar una comparación entre países.

Se hizo en base a encuestas a 4.000 personas (1,000 por país) mediante una muestra representativa por edad, género, educación y nivel socioeconómico.

El resultado sintetiza una paradoja conocida, pero ahora cuantificada: la tecnología está en todas partes, pero no necesariamente para todos.

El informe ubica el Índice de Innovación regional en el 26% , una cifra que refleja el porcentaje de personas que usan tecnología y perciben un impacto positivo en su vida cotidiana. En ese escenario, México lidera con 27%, mientras que Argentina se posiciona levemente por encima del promedio con 26,2%.

Índice de Innovación Regional 2025 Índice de Innovación Regional 2025 Infografía generada con IA

Dicho de otro modo, pese a la masificación de smartphones, apps y conectividad, el impacto significativo todavía es limitado.

En este informe, además, hubo un cambio metodológico ya que, a diferencia de ediciones anteriores, el índice no mide adopción general, sino adopción “con valor percibido”. Es decir, no alcanza con usar tecnología sino saber para qué sirve.

Lo más consolidado

Las áreas donde la tecnología ya es parte estructural de la vida cotidiana no son sorpresa. La comunicación -con plataformas como WhatsApp o redes sociales- alcanza un índice del 79%, mientras que el entretenimiento llega al 67%.

En estos segmentos, la discusión ya no es acceso sino saturación: la tecnología no solo está presente, sino que domina.

Más atrás aparecen otras áreas clave como educación (60%), salud (39%) y servicios financieros (30%), donde el impacto existe, pero todavía hay margen de crecimiento.

La IA como nueva protagonista

La inteligencia artificial es el actor que redefine el mapa tecnológico en tiempo récord. En apenas dos años, casi la mitad de la población ya utilizó herramientas de IA, y más de la mitad de esos usuarios asegura que reemplazó otras aplicaciones por estas nuevas soluciones.

El caso más evidente es ChatGPT, que aparece como la app de IA más utilizada en la región, seguida por Gemini.

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El dato no es menor: el 84% de la población considera que la tecnología mejora su calidad de vida, lo que explica la rápida adopción de estas herramientas.

El verdadero problema

Más allá del crecimiento, el informe pone el foco en una deuda estructural: la desigualdad en el acceso.

Las mayores brechas aparecen en áreas críticas como servicios financieros, la empleabilidad, la seguridad, la productividad y los trámites con el Estado. En estos sectores, más del 40% de la población declara querer acceder a tecnología, pero no puede hacerlo.

Las razones son múltiples: costos, falta de conocimiento o ausencia de oferta adecuada. Además, el nivel socioeconómico sigue siendo determinante. Los sectores de mayores ingresos utilizan más herramientas digitales, especialmente en trabajo y educación, ampliando la brecha digital existente.

Índice de Innovación Regional 2025 Índice de Innovación Regional 2025 Imagen generada por IA

¿Qué usan realmente los usuarios? El mapa de aplicaciones también deja algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, las plataformas de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) dominan el uso general. Por su parte, el ecosistema de Google -con todas sus herramientas gratuitas y cuya empresa madre es Alphabet- aparece como segundo actor relevante

Finalmente las herramientas de IA, si se agruparan, ya serían la tercera plataforma más usada.

En paralelo, el estudio detecta cambios en hábitos clave. Por ejemplo, en salud, los jóvenes ya priorizan herramientas como ChatGPT por sobre apps tradicionales de prepagas o fitness.

“En una época donde el cambio impulsado por la tecnología asombra, la reacción natural ante la misma es la creciente preocupación por el impacto que pueda tener en la calidad de vida de las personas”, afirma Fernando Fabre, director del Hub de Innovación del ITBA y agrega: “Los resultados indican que la mayor parte de la población ha adoptado tecnología y esta ha mejorado su calidad de vida, sin embargo existen oportunidades de mejora sustancial en diversos sectores”.

Datos curiosos de Argentina

Menos recursos, más educación: el informe revela que la población de menores recursos utiliza más las aplicaciones de educación (10%) que los sectores de mayores ingresos que registran sólo 9%.

el informe revela que la población de menores recursos utiliza más las aplicaciones de educación (10%) que los sectores de mayores ingresos que registran sólo 9%. IA sin freno: El 51% de los argentinos ya utiliza alguna forma de IA. Por ejemplo, ChatGPT es la segunda herramienta más usada para educación -detrás de YouTube- y, de forma inesperada, es la principal aplicación de salud para los jóvenes.

El 51% de los argentinos ya utiliza alguna forma de IA. Por ejemplo, ChatGPT es la segunda herramienta más usada para educación -detrás de YouTube- y, de forma inesperada, es la principal aplicación de salud para los jóvenes. Boom de billeteras virtuales: el gran fuerte del ecosistema argentino son los servicios financieros. El país lidera cómodamente este rubro con un índice del 37%, muy por delante de países México (23%) y Mercado Pago se consolida como la aplicación dominante en todos los rangos etarios.

OPINIÓN

Estamos mal, pero vamos bien

Hay algo llamativo en los números del Índice de Innovación 2025. Muestran avances claros en la región, pero también revelan que la tecnología ya no es el problema, sino quién puede aprovecharla.

El discurso que todos escuchamos por años sobre que el acceso a dispositivos y conectividad iba a democratizar oportunidades era real, pero el informe muestra que eso no alcanza y que la nueva brecha es el impacto que genera.

Estudiar más y mejor, trabajar de manera más eficiente, acceder a servicios financieros o mejorar la salud es todavía una deuda pendiente.

La irrupción de la inteligencia artificial promete ser un avance en ese terreno, pero mientras algunos usuarios ya reemplazan herramientas tradicionales por IA y ganan productividad, otros ni siquiera saben cómo usarla o no tienen acceso real.

El dato del 26% de índice de innovación en Argentina es potente, pero queda mucho por hacer, especialmente porque ahí está la oportunidad -y la responsabilidad- para gobiernos, empresas y el ecosistema emprendedor.

En esta nueva etapa, innovar ya no es crear la próxima app sino lograr que ese desarrollo tecnológico realmente le cambie la vida a alguien.