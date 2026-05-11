11 de mayo de 2026 - 09:31

Proverbio chino cuya frase ayuda a enfrentar los cambios: "Algunos construyen muros y otros molinos..."

Esta antigua enseñanza revela por qué algunas personas se bloquean ante los desafíos mientras otras aprovechan la crisis para generar nuevas oportunidades.

Para este proverbio chino hay dos tipos de personas frente a las adversidades: ¿cuál sos vos?

Para este proverbio chino hay dos tipos de personas frente a las adversidades: ¿cuál sos vos?

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Por Sofía Serelli

La vida nos sacude sin pedir permiso. Un despido, un cambio tecnológico o una crisis personal pueden sentirse como una tormenta que arrasa con todo. Sin embargo, un antiguo proverbio chino nos recuerda que el problema nunca es el viento, sino lo que decidimos construir con él.

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La frase central de esta enseñanza es clara: "Cuando soplan los vientos del cambio, algunos construyen muros y otros construyen molinos de viento". Esta imagen simple diferencia dos formas de pararse ante la incertidumbre. Levantar muros es la reacción más humana: intentar que nada cambie para sentirse seguro.

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Muros vs. molinos: el secreto de la flexibilidad mental

Construir muros significa reaccionar con rigidez. Aunque protege por un tiempo, también bloquea el aire, el movimiento y cualquier posibilidad de aprender algo nuevo. Es el hábito de rechazar ideas antes de entenderlas o quedarse atado a rutinas viejas solo porque son familiares.

Por el contrario, los molinos representan la innovación pura. No niegan la fuerza del viento, sino que la usan para producir movimiento. Innovar no es inventar algo grandioso todos los días; a veces es solo cambiar un método de estudio o transformar una pérdida en aprendizaje.

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Cómo convertir el miedo en una herramienta de progreso

El éxito no depende de la suerte, sino de la capacidad de ajustar la ruta. El miedo tiene una función importante porque nos alerta sobre los riesgos reales, pero no debería comandar nuestras reacciones. La clave es separar el peligro concreto de la simple inseguridad que genera lo desconocido.

Para no paralizarse, los expertos sugieren estos pasos:

  • Empezar con pasos pequeños, sin esperar el momento perfecto.
  • Buscar información antes de negarse a una oportunidad.
  • Conversar con quienes ya atravesaron situaciones similares, para ver caminos donde antes solo había amenazas.
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Mentalidad positiva: lucidez y acción ante la incertidumbre

La mentalidad positiva no es fingir que todo está bien, sino combinar lucidez con acción. Mientras que el muro consume energía para intentar que todo se quede quieto, el molino usa esa misma energía para generar avance y éxito.

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