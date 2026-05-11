Nadie quiere comprar este castillo: es del siglo XIX y su precio fue rebajado tras fracasar su primera venta

El depósito de 182 mil euros debe abonarse antes del 3 de julio para participar en la puja de este inmueble de más de 180 años, protegido como bien cultural. El castillo Galjuf, una joya del siglo XIX saldrá a una segunda subasta pública electrónica el próximo 14 de julio.

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Tras el fracaso del primer intento de venta, la justicia rebajó su precio inicial a 1,09 millones de euros para atraer inversores antes de suspender definitivamente el proceso judicial.

El inmueble representa un ejemplo valioso del patrimonio arquitectónico profano de la región de Zagorje, Croacia . Posee una planta rectangular y una estructura que varía entre uno y dos niveles debido a la inclinación del terreno en el municipio de Veliko Trgovisce . Su fachada destaca por una altana con barandilla de hierro forjado y un acceso principal con un marco de piedra que data de 1839.

La Agencia Financiera (FINA) gestionará la puja a través de su sistema de e-subastas durante un periodo de dos semanas. Esta segunda instancia surge porque en la primera convocatoria no se presentaron ofertas válidas por el valor total de tasación original. Si en este plazo no aparece un comprador, el tribunal se verá obligado a detener el procedimiento de ejecución forzosa sobre la propiedad.

El valor total del castillo se estimó inicialmente en 1,82 millones de euros , pero la ley permite reducir el punto de partida hasta las tres quintas partes en esta etapa del proceso. Los interesados tienen hasta el 3 de julio de 2026 para depositar la fianza requerida de 182.429 euros , un requisito indispensable para registrarse en el sistema oficial de subastas judiciales.

La edificación fue levantada por la familia noble Galjuf, cuyo linaje se remonta a 1613 tras recibir el estatus de manos de Jakov, hijo de Martin Galjuf. Durante siglos, este clan poseyó diversas tierras y mansiones en la zona de Varadin y el norte de Croacia. Aunque la propiedad cambió de manos en el siglo XX, el archivo familiar se conserva hoy en el Archivo Estatal de Croacia.

Origen noble y estado de conservación del monumento

Actualmente, el castillo de Viovlje se encuentra en mejores condiciones de conservación que otros palacios históricos de la zona, lo que facilita su posible reconversión. Sin embargo, la condición de bien cultural protegido impone restricciones técnicas sobre cualquier restauración futura en la estructura de madera o el tejado de teja tradicional. Esta subasta representa la última instancia legal antes de la caducidad del proceso vigente.

La subasta finalizará el 28 de julio de 2026 a las 14:59:59 horas y el pago total deberá completarse en un plazo de 30 días tras la adjudicación definitiva.

Foto de portada recomendada: Un plano general cinematográfico del castillo Galjuf al atardecer, destacando la fachada oeste con la "altana" de hierro forjado y el tejado de teja biber-crijep original, sin personas a la vista.