10 de mayo de 2026 - 10:19

Según veterinarios, la emoción extrema de los perros al ver a sus dueños no siempre significa felicidad

Los picos de agitación por el regreso del dueño pueden provocar sobrecargas cardiovasculares en animales mayores, revelando una mala gestión de la soledad.

Ese festejo que hace tu perro cuando llegás a casa puede no ser un signo de felicidad, según vererinarios.

Ese festejo que hace tu perro cuando llegás a casa puede no ser un signo de felicidad, según vererinarios.

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Por Sofía Serelli

Muchos dueños interpretan la efusividad de sus perros al llegar a casa como una muestra clara de felicidad. Sin embargo, los veterinarios advierten que estas reacciones desproporcionadas esconden en realidad cuadros de estrés y ansiedad por separación. Un nivel de agitación extremo indica que el animal no ha gestionado bien la ausencia del propietario.

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Es habitual que los perros ladren, salten o se pongan nerviosos cuando ven a sus dueños cruzar la puerta tras una jornada fuera. En los casos más intensos, algunos animales llegan incluso a orinarse de la emoción. Aunque este comportamiento suele verse como algo entrañable, los expertos explican que no es una señal de bienestar animal.

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Por qué la emoción extrema de los perros preocupa a los veterinarios

Los perros son seres sociales y es normal que busquen saludar de forma tranquila. El problema real surge cuando la bienvenida es exagerada, lo que revela que el perro ha estado sufriendo durante el tiempo que pasó solo. Además, este pico de energía representa un peligro físico directo para los perros de edad avanzada, ya que el estrés puede sobrecargar su sistema cardiovascular.

Cómo reducir la ansiedad por separación según los veterinarios

Para corregir esta conducta, los veterinarios recomiendan cambiar las costumbres diarias en los momentos de la salida y la llegada. Muchos errores comienzan con despedidas largas y cargadas de emoción, o con saludos excesivamente efusivos al volver a casa. Estas actitudes refuerzan la sensación de incertidumbre del animal y aumentan su estado de alerta.

La recomendación profesional consiste en realizar despedidas breves, de apenas unos segundos, y evitar montar escenas al regresar. Al actuar con normalidad, el perro comienza a entender que la ausencia de su dueño no es un acontecimiento preocupante. El objetivo es que la mascota mantenga la calma y comprenda que el regreso es un hecho rutinario.

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Implementar estos pequeños ajustes de forma constante permite que los niveles de ansiedad disminuyan con el paso de las semanas. Un perro que recibe a su dueño de forma pausada es un animal que ha logrado gestionar su soledad sin angustia, protegiendo así su salud mental y física.

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