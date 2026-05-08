8 de mayo de 2026 - 08:00

Qué comer el fin de semana: 4 recetas llenadoras, para compartir y con pocos ingredientes para el 9 y 10 de mayo

Estas recetas de comida casera con pocos ingredientes son ideales para resolver almuerzos y cenas del 9 y 10 de mayo.

Recetas
Por Ignacio Alvarado

Leé además

Este pan de zanahoria sin gluten es de las recetas más elegidas para cuidar la alimentación.

Cómo hacer el más rico pan de zanahoria: receta sin gluten de solo 3 pasos y sin horno
Esta es una de las recetas que mejor vienen en los días de frío.

Así se hace el guiso de lentejas más rico del mundo: un plato fácil, casero y delicioso

Para el 9 y 10 de mayo, la propuesta combina recetas prácticas, económicas y fáciles de adaptar. Con algunos ingredientes básicos que seguramente ya tenés en casa, podés preparar una comida ideal para compartir en familia o con amigos.

Además, estas recetas permiten reutilizar ingredientes y ahorrar tiempo durante el fin de semana. La clave está en elegir preparaciones simples que rindan varias porciones y mantengan el sabor de la comida casera.

Pastel de papa en sartén

Una de las recetas más clásicas de comida abundante.

Ingredientes: 4 papas, 300 g de carne picada, 1 cebolla, sal y aceite.

Paso a paso: prepará un puré con las papas. Cociná la carne con cebolla y armá capas en sartén. Dorá unos minutos. Estos ingredientes forman una comida rendidora.

image

Fideos cremosos con queso

Entre las recetas rápidas de comida casera.

Ingredientes: 250 g de fideos, 100 g de queso cremoso, leche, sal y pimienta.

Paso a paso: cociná los fideos y mezclalos con queso y un poco de leche caliente. Pocos ingredientes, gran comida.

image

Tortilla de papa y cebolla

Una de las recetas más elegidas para cualquier momento.

Ingredientes: 3 papas, 1 cebolla, 4 huevos y sal.

Paso a paso: cociná las papas con cebolla, agregá huevo batido y dorá en sartén. Estos ingredientes logran una comida simple y llenadora.

image

Arroz salteado con pollo

Ideal dentro de las recetas de comida práctica.

Ingredientes: arroz, pechuga de pollo, zanahoria, cebolla y aceite.

Paso a paso: cociná el arroz y salteá el pollo con verduras. Integrá todos los ingredientes y serví caliente.

image

Estas recetas demuestran que con pocos ingredientes podés disfrutar una buena comida durante todo el fin de semana. Opciones simples, abundantes y perfectas para compartir sin gastar de más.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es perfecta para disfrutar de un rico postre en familia o con amigos.

Cómo hacer el postre sin harina más rico y fácil: en 1 minuto y con pocos ingredientes

Esta ensalada es perfecta para comer sano, lleno de proteínas y rendidor.

Ensalada de lentejas, arroz y atún para 4 personas: deliciosa, abundante y se hace en pocos minutos

que comer esta semana: 5 recetas faciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 4 al 10 de mayo

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 4 al 10 de mayo

Esta receta casera es ideal para ir entrando en clima de las fechas patrias.

Cómo hacer las clásicas empanadas argentinas para recibir mayo