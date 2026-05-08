Qué comer el fin de semana: 4 recetas llenadoras, para compartir y con pocos ingredientes para el 9 y 10 de mayo

El fin de semana suele ser el momento ideal para disfrutar de una buena comida casera sin pasar horas en la cocina. Por eso, estas recetas están pensadas para resolver almuerzos y cenas con pocos ingredientes, pero con platos abundantes y llenadores.

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Para el 9 y 10 de mayo, la propuesta combina recetas prácticas, económicas y fáciles de adaptar. Con algunos ingredientes básicos que seguramente ya tenés en casa, podés preparar una comida ideal para compartir en familia o con amigos.

Además, estas recetas permiten reutilizar ingredientes y ahorrar tiempo durante el fin de semana. La clave está en elegir preparaciones simples que rindan varias porciones y mantengan el sabor de la comida casera.

Una de las recetas más clásicas de comida abundante.

Paso a paso: prepará un puré con las papas. Cociná la carne con cebolla y armá capas en sartén. Dorá unos minutos. Estos ingredientes forman una comida rendidora.

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Fideos cremosos con queso

Entre las recetas rápidas de comida casera.

Ingredientes: 250 g de fideos, 100 g de queso cremoso, leche, sal y pimienta.

Paso a paso: cociná los fideos y mezclalos con queso y un poco de leche caliente. Pocos ingredientes, gran comida.

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Tortilla de papa y cebolla

Una de las recetas más elegidas para cualquier momento.

Ingredientes: 3 papas, 1 cebolla, 4 huevos y sal.

Paso a paso: cociná las papas con cebolla, agregá huevo batido y dorá en sartén. Estos ingredientes logran una comida simple y llenadora.

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Arroz salteado con pollo

Ideal dentro de las recetas de comida práctica.

Ingredientes: arroz, pechuga de pollo, zanahoria, cebolla y aceite.

Paso a paso: cociná el arroz y salteá el pollo con verduras. Integrá todos los ingredientes y serví caliente.

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Estas recetas demuestran que con pocos ingredientes podés disfrutar una buena comida durante todo el fin de semana. Opciones simples, abundantes y perfectas para compartir sin gastar de más.