Cómo hacer las clásicas empanadas argentinas para recibir mayo

Son uno de los platos preferidos de los argentinos, no sólo por su sabor sino también por ser parte de nuestra tradición.

Esta receta casera es ideal para ir entrando en clima de las fechas patrias.

Si bien la empanada es una delicia gastronómica que se disfruta en todo el mundo, en Argentina tiene la particularidad de que está arraigada como una firme tradición de muchos años. Por eso, además de elegirla diariamente como uno de los menús preferidos, se hace más recurrente en fechas patrias especiales, como la Semana de Mayo.

La costumbre es tan fuerte e importante en nuestro país que se consumen empanadas en todas las regiones y se preparan de diferentes formas. Una de las variantes más populares es la empanada de carne, que se puede encontrar en todas las panaderías y restaurantes del país.

Pero más allá de poder comprarla en cualquier lado, muchas veces elegimos prepararlas nosotros mismos, como parte de la tradición misma y, de paso, a gusto propio. En este caso, les compartimos una receta fácil de cómo hacer las clásicas empanadas argentinas de carne.

Empanadas Esta receta casera es ideal para ir entrando en clima de las fechas patrias. Web Ingredientes (para tres docenas) Para la masa:

1 kg harina 000.

000. 1 pizca de sal .

. 350 g de grasa de cerdo o de pella derretida.

de cerdo o de pella derretida. Agua tibia, c/n. Para el relleno: 50 g de grasa .

. 1 kg de cebollas.

1 kg de carne (puede ser bola de lomo), cortada a cuchillo en cubos chicos.

(puede ser bola de lomo), cortada a cuchillo en cubos chicos. Comino y pimentón , a gusto.

, a gusto. 1 cucharada de azúcar .

. Orégano o mezcla de hierbas, a gusto.

o mezcla de hierbas, a gusto. 1 blanco de puerro , en rueditas.

, en rueditas. 250 g cebollas de verdeo , en rueditas.

, en rueditas. Sal y pimienta, a gusto. Empanadas Esta receta casera es ideal para ir entrando en clima de las fechas patrias. Web Para la cocción: Aceite de girasol, para freír, c/n Preparación Para el relleno, calentar la grasa en una sartén profunda. Rehogar las cebollas hasta que estén traslúcidas Agregar la carne y condimentar con comino, pimentón, sal, pimienta, azúcar y otras hierbas a gusto. Cocinar por media hora

Antes de retirar del fuego, incorporar el puerro y la cebolla de verdeo. Mantener unos minutos más en el calor Retirar, rectificar la sazón, tapar y llevar a la heladera por un día entero.

Para la masa, disponer sobre la mesada limpia la harina y la sal en forma de volcán. Colocar en el centro la grasa de cerdo o pella derretida e ir incorporando agua de a poco, hasta obtener un bollo homogéneo. Envolverlo en papel film y llevar a la heladera por 3 horas. Retirar de la heladera y sobar la masa rotándola entre cuatro y cinco veces, sin dejar de amasar. Llevar a la heladera por media hora más. Estirar la masa sobre la mesada enharinada hasta lograr 4 milímetros de espesor. Cortar discos de 8 centímetros de diámetro aproximadamente. Reservar.

Distribuir el relleno en el centro de los discos, doblar al medio y hacer el repulgue (acá cada uno tendrá su técnica, por mi parte, aplico la que me enseñó mi abuelo juntar la masa y hacer el repulgue con un tenedor)

Freír las empanadas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas Escurrir con una espumadera sobre papel absorbente. Servir bien calientes.