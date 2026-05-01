1 de mayo de 2026 - 15:52

Los estudios demuestran cuál es el lugar en donde debería dormir tu gato durante el invierno

Durante los meses más fríos, estudios demuestran que la necesidad de un buen descanso se intensifica por la pérdida de calor corporal.

Gatos
Por Redacción Por Las Redes

Cuando bajan las temperaturas, estudios demuestran que el descanso del gato se vuelve un factor central para su bienestar. El cuidado recae en quienes conviven con el animal, que deben adaptar el hogar para protegerlo del frío. La elección del espacio influye de forma directa en su salud, ya que un ambiente inadecuado puede provocar malestar o problemas físicos.

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Los felinos regulan su temperatura con facilidad, pero necesitan condiciones favorables para lograrlo sin esfuerzo excesivo. En invierno, suelen buscar zonas altas, cerradas y cálidas donde puedan acurrucarse sin interrupciones. Este comportamiento responde a su instinto de conservación y a la necesidad de sentirse seguros. Por eso, no alcanza con dejar que elijan cualquier rincón: el entorno debe acompañar esa búsqueda natural con opciones adecuadas.

Los espacios más adecuados dentro de la casa

Un gato necesita dormir en lugares elevados que lo aíslen del frío del suelo. Sillones, camas o estantes cumplen esta función y ofrecen mayor confort térmico. También resultan útiles los espacios tipo cueva o cajas acondicionadas, ya que retienen mejor el calor. La cercanía a una fuente de calor moderada puede favorecer el descanso, siempre que no exista contacto directo que represente un riesgo.

Durante la noche, conviene ubicarlo en habitaciones sin corrientes de aire. El frío que ingresa por puertas o ventanas afecta su temperatura corporal y altera su descanso. Un ambiente estable mejora su calidad de sueño y reduce el estrés.

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Lugares que afectan su descanso en invierno

No todos los sectores del hogar sirven como refugio. El piso frío, sobre todo si es de cerámica o cemento, acelera la pérdida de calor. Las zonas cercanas a aberturas también resultan problemáticas por la entrada constante de aire frío. Los ambientes húmedos generan incomodidad y pueden derivar en afecciones respiratorias.

Los espacios ruidosos o muy expuestos tampoco son adecuados. El gato necesita tranquilidad para descansar de forma profunda. Sin ese entorno, se mantiene en estado de alerta y no recupera energía.

Cómo mejorar su espacio de descanso

El confort térmico se puede optimizar con elementos simples. Una cama acolchada o mantas suaves ayudan a conservar el calor corporal. Las telas térmicas aportan aislamiento adicional. Elegir un lugar poco transitado evita interrupciones y refuerza la sensación de seguridad.

En situaciones de frío intenso, se puede sumar una bolsa de agua tibia envuelta en tela. Este recurso brinda calor sin exponer al animal a riesgos, siempre que no exista contacto directo ni temperatura excesiva.

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Señales claras de que el gato tiene frío

El comportamiento del gato indica si el ambiente resulta insuficiente. Cuando se acurruca de forma constante, busca calor de manera insistente o se pega al cuerpo humano, expresa necesidad térmica. La disminución de la actividad también refleja incomodidad. Las orejas y patas frías al tacto completan el cuadro.

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