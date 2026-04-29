Estos son los 5 mandamientos del Feng Shui para cuidar el hogar y atraer la abundancia

El Feng Shui esconde principios que podrían cambiar la energía de tu casa por completo. Cinco pequeños ajustes pueden destrabar lo que no fluye.

En un contexto donde el estrés cotidiano invade los espacios personales, cada vez más personas buscan alternativas para transformar su hogar en un refugio equilibrado. El Feng Shui, práctica milenaria china, propone una mirada distinta: no se trata solo de ordenar, sino de permitir que la energía circule sin obstáculos.

Lo interesante es que no hacen falta grandes reformas ni inversiones. Según esta filosofía, hay principios básicos (considerados “mandamientos”) que pueden marcar un antes y un después en cómo se percibe y se vive un espacio. Ignorarlos, en cambio, podría estar frenando mucho más que la armonía del hogar.

mandamientos feng shui Es indispensable mejorar el bienestar, porque hasta puede abrir la puerta a nuevas oportunidades económicas. WEB

El orden, la entrada y el equilibrio: las claves que definen la energía del hogar El primer gran principio del Feng Shui es eliminar todo aquello que sobra. La acumulación innecesaria no solo ocupa lugar físico, sino que también se asocia con bloqueos energéticos que pueden generar sensación de estancamiento. Mantener los ambientes limpios y despejados permite que la energía fluya con mayor libertad, impactando de forma directa en el ánimo y la claridad mental.

Otro punto central es la puerta de entrada conocida como la “boca del Chi”. Este espacio funciona como el canal por el cual ingresa la energía al hogar. Por eso, se recomienda que esté bien iluminado, sin obstáculos y en orden. Una entrada descuidada o saturada puede limitar el ingreso de energía positiva, afectando diferentes aspectos de la vida cotidiana.