Estos son los 5 mandamientos del Feng Shui para cuidar el hogar y atraer la abundancia

En un contexto donde el estrés cotidiano invade los espacios personales, cada vez más personas buscan alternativas para transformar su hogar en un refugio equilibrado. El Feng Shui, práctica milenaria china, propone una mirada distinta: no se trata solo de ordenar, sino de permitir que la energía circule sin obstáculos.
Lo interesante es que no hacen falta grandes reformas ni inversiones. Según esta filosofía, hay principios básicos (considerados “mandamientos”) que pueden marcar un antes y un después en cómo se percibe y se vive un espacio. Ignorarlos, en cambio, podría estar frenando mucho más que la armonía del hogar.
El orden, la entrada y el equilibrio: las claves que definen la energía del hogar
El primer gran principio del Feng Shui es eliminar todo aquello que sobra. La acumulación innecesaria no solo ocupa lugar físico, sino que también se asocia con bloqueos energéticos que pueden generar sensación de estancamiento. Mantener los ambientes limpios y despejados permite que la energía fluya con mayor libertad, impactando de forma directa en el ánimo y la claridad mental.
Otro punto central es la puerta de entrada
conocida como la “boca del Chi”. Este espacio funciona como el canal por el cual ingresa la energía al hogar. Por eso, se recomienda que esté bien iluminado, sin obstáculos y en orden. Una entrada descuidada o saturada puede limitar el ingreso de energía positiva, afectando diferentes aspectos de la vida cotidiana.
El equilibrio de los cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua) también juega un rol fundamental. No se trata de incorporarlos de forma literal, sino de representarlos a través de colores, materiales o formas. La combinación adecuada de estos elementos genera un entorno más armónico, evitando excesos que puedan alterar la estabilidad energética del espacio.
mandamientos feng shui
Es importante activar determinadas zonas del hogar vinculadas con la prosperidad.
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Cómo ubicar los objetos y qué detalles evitar para no bloquear la abundancia
- Más allá del orden general, la disposición de los muebles influye directamente en cómo se percibe la seguridad y el control dentro del hogar. El Feng Shui propone la llamada “posición de poder”, que implica ubicar camas, sillones o escritorios de manera que permitan ver la puerta sin estar alineados directamente con ella. Esta ubicación genera una sensación de dominio del espacio y mayor tranquilidad.
- Los espejos también cumplen una función importante, pero deben utilizarse con cuidado. Bien ubicados, pueden ampliar la luz y dar sensación de mayor amplitud. Sin embargo, colocarlos frente a la puerta principal no es recomendable, ya que se cree que reflejan la energía hacia afuera en lugar de permitir que permanezca en el interior.
- Otro aspecto clave son los baños, considerados puntos sensibles dentro del hogar. Mantener la puerta cerrada y la tapa del inodoro baja ayuda a evitar la “fuga” de energía. Aunque parezca un detalle menor, dentro del Feng Shui se interpreta como una forma de conservar la abundancia.
El Feng Shui propone una forma distinta de habitar los espacios: más consciente, equilibrada y alineada con el bienestar. Aplicar estos cinco mandamientos no necesita de grandes cambios, pero sí atención a los detalles que muchas veces se pasan por alto.