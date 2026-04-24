A simple vista, puede parecer una escena mínima: tender la cama, llevar el plato a la cocina, poner la mesa o darle agua al perro. Pero varias investigaciones vienen mostrando que esas tareas chicas no solo ordenan la dinámica familiar , sino que también se asocian con el desarrollo de autocompetencia , conducta prosocial y habilidades ligadas a la responsabilidad .

Uno de los hallazgos más interesantes aparece en un estudio longitudinal citado en PubMed : los chicos que hacían tareas domésticas en los primeros años de primaria mostraron después mejores niveles de autocompetencia , más conductas prosociales y mayor desempeño académico.

Eso cambia bastante la lectura, porque ya no se trata solo de “ayudar en casa”, sino de construir desde temprano la idea de que uno puede cumplir un rol, aportar y responder por algo propio.

En la vida cotidiana, eso se reconoce fácil. El chico que sabe que le toca guardar algo, regar una planta o preparar su mochila empieza a entender que hay cosas que no pasan solas y que él también forma parte del funcionamiento de la casa.

Las investigaciones muestran que los niños que tenían tareas domésticas estaban desarrollando una fortaleza que no se enseña en la escuela (2)

Esa pequeña experiencia repetida es la que va armando, de a poco, un sentido más firme de compromiso y responsabilidad personal.

Esta última idea es una inferencia razonable a partir de los estudios que relacionan tareas domésticas con autocompetencia y conducta prosocial.

La parte útil aparece acá: qué se entrena cuando un chico tiene tareas

Lo más valioso no siempre está en la tarea en sí, sino en lo que obliga a practicar mientras la hace. Distintos trabajos sobre tareas domésticas y funcionamiento infantil señalan que participar en ellas exige planificar, recordar pasos, regular impulsos, cambiar entre actividades y sostener una acción hasta terminarla, procesos muy ligados al desarrollo de funciones ejecutivas.

Por eso, si un hijo se ocupa de ordenar su ropa, alimentar una mascota o acomodar la mesa sin que todo dependa del adulto, no solo está “siendo útil”.

También está entrenando hábitos mentales que después sirven para la escuela, para organizarse mejor y para tolerar mejor la idea de que hay cosas que requieren esfuerzo, constancia y seguimiento.

Esta conclusión es coherente con la evidencia que vincula mayor participación en tareas domésticas con mejor memoria de trabajo, control inhibitorio y otras funciones ejecutivas.

El error más común es convertirlo en castigo o en sobrecarga

Acá está el matiz que más conviene cuidar. La evidencia no invita a cargar a los chicos con responsabilidades excesivas, porque algunos trabajos también advierten que las tareas pueden ser inapropiadas si no respetan la edad, la fuerza o el momento evolutivo del niño, y que una carga desmedida puede jugar en contra.

Las investigaciones muestran que los niños que tenían tareas domésticas estaban desarrollando una fortaleza que no se enseña en la escuela (1)

La diferencia, entonces, no pasa por exigir de más, sino por dar encargos acordes, sostenidos y claros. Cuando la tarea es razonable y el chico entiende que no está “pagando” un favor, sino participando de la vida familiar, lo que se fortalece no es solo la obediencia del momento, sino una noción mucho más profunda: la de que puede hacerse cargo de algo y cumplirlo.

Lo que después se nota fuera de la cocina y del dormitorio

Con el tiempo, esa práctica suele verse en otros lugares. Aparece en el adolescente que se organiza mejor, en el que entiende que no todo depende de lo que le den resuelto y en el que asume un rol sin esperar aplausos por cada cosa.

La revisión sobre adolescencia y contribución incluso plantea que participar de manera real en la vida familiar puede aportar beneficios psicológicos y de bienestar, justamente porque los jóvenes necesitan sentir que su aporte tiene valor.