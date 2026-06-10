Un estudio de psicología concluyó: las personas nacidas entre 1950 y 1970 tienen una ventaja psicológica única

Las personas nacidas entre 1950 y 1970 tienen hoy, en 2026, entre 56 y 76 años. En ese grupo etario, distintos estudios de psicología y salud mental encontraron un rasgo relevante: una mayor capacidad para afrontar dificultades , adaptarse a cambios y sostener estabilidad emocional ante situaciones adversas.

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La idea no debe leerse como un elogio generacional sin matices. No todos los nacidos en esas décadas tienen la misma historia, ni la edad garantiza fortaleza emocional. Pero la investigación sí muestra que la resiliencia psicológica puede convertirse en una ventaja importante en la adultez y la vejez.

Un estudio publicado en BMJ Mental Health , basado en adultos mayores de Estados Unidos, vinculó la resiliencia psicológica con una menor mortalidad por todas las causas. La muestra analizada tenía una edad promedio cercana a los 66 años , una franja que coincide con buena parte de los nacidos entre 1950 y 1970.

Los investigadores evaluaron rasgos como perseverancia , calma, sentido de propósito, autosuficiencia y capacidad de seguir adelante después de eventos difíciles. El hallazgo fue asociativo: no prueba que la resiliencia cause por sí sola una vida más larga, pero sí la ubica como un factor protector relevante.

La resiliencia no significa soportar cualquier cosa en silencio ni negar el malestar. En psicología, se entiende más como la capacidad de recuperarse , reorganizarse y buscar recursos cuando aparece una pérdida, una crisis o un cambio fuerte.

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En personas que crecieron en décadas con menos conectividad, menos inmediatez y más resolución cotidiana de problemas sin asistencia digital, ese rasgo puede haberse entrenado en situaciones comunes: arreglar, esperar, improvisar, convivir con la incertidumbre o tolerar frustraciones.

Otro dato: no todas las generaciones llegan igual a la adultez

Un trabajo publicado en Psychological Medicine comparó dos cohortes británicas: personas nacidas en 1958 y personas nacidas en 1970. El estudio encontró que, a los 42 años, quienes nacieron en 1970 reportaban más malestar psicológico promedio que quienes nacieron en 1958.

Ese dato no alcanza para afirmar que una generación sea mejor que otra, pero sí muestra que las condiciones históricas, familiares y sociales pueden influir en la salud mental. La edad no actúa sola: importa el contexto en el que una persona creció y envejeció.

Por qué esa ventaja puede notarse hoy

En la vida diaria, la resiliencia puede verse en conductas simples: tolerar mejor la espera, no reaccionar de inmediato ante cada problema, sostener rutinas, relativizar conflictos y apoyarse en experiencias previas.