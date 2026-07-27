La psicología explica por qué algunas personas no pueden empezar una tarea si antes no ordenan el escritorio

Hay personas que, antes de responder un correo, estudiar o comenzar un proyecto, sienten la necesidad de acomodar el escritorio . Para la psicología, este comportamiento no siempre es una simple costumbre. La mente , la carga cognitiva y algunos hábitos de organización pueden influir en la forma en que enfrentamos una tarea.

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Un cuaderno fuera de lugar o una taza sobre la mesa puede convertirse en una distracción.

Solo cuando todo parece estar "en orden", algunas personas sienten que pueden concentrarse de verdad.

La explicación tiene más que ver con el funcionamiento del cerebro que con la obsesión por la limpieza.

Uno de los conceptos más utilizados por la psicología cognitiva es el de carga cognitiva .

El cerebro dispone de recursos limitados para procesar información. Cuando el entorno presenta muchos estímulos visuales —papeles, cables, objetos o desorden— parte de esos recursos se destinan a procesarlos, aunque no seamos plenamente conscientes.

Ordenar el escritorio reduce esa cantidad de estímulos y permite que la mente concentre más energía en la tarea principal.

Por eso muchas personas sienten que piensan con mayor claridad después de organizar su espacio de trabajo.

La necesidad de controlar el entorno

La psicología también señala que ordenar puede generar una sensación de control.

Cuando una tarea parece compleja o incierta, empezar por organizar el espacio ofrece una pequeña sensación de avance y preparación.

No significa que el orden garantice un mejor rendimiento, pero sí puede facilitar el inicio de la actividad.

En personas con niveles altos de responsabilidad —uno de los rasgos del modelo de personalidad conocido como Big Five— este hábito suele aparecer con mayor frecuencia.

¿Cuándo es un hábito y cuándo puede convertirse en un problema?

Los especialistas aclaran que ordenar el escritorio antes de trabajar es un hábito completamente normal.

Solo merece atención cuando la persona siente que no puede empezar nunca si antes no logra un orden perfecto, o cuando dedica tanto tiempo a organizar que termina postergando la tarea principal.

En esos casos, el orden deja de ser una herramienta para concentrarse y comienza a transformarse en una forma de evitar el trabajo.

La diferencia está en el equilibrio.

Qué hacer si sentís que te pasa seguido

Los expertos recomiendan dedicar apenas unos minutos al orden inicial y fijar un límite de tiempo.

Otra estrategia consiste en preparar el escritorio al finalizar la jornada anterior, de modo que el espacio ya esté listo al comenzar el día siguiente.

Así se evita convertir la organización en una nueva forma de procrastinación.

Ordenar puede ayudar, pero no siempre es imprescindible

La psicología sostiene que mantener un escritorio organizado puede reducir la carga cognitiva y favorecer la concentración. Sin embargo, la mente no necesita un espacio perfecto para trabajar bien. Lo importante es que el orden funcione como una ayuda y no como una condición indispensable para empezar.