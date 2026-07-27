27 de julio de 2026 - 10:16

La psicología asegura que las personas que siempre llegan tarde no son desordenadas: comparten este rasgo mental

Investigaciones psicológicas confirman que los impuntuales sufren un sesgo optimista que les impide calcular con precisión cuánto tiempo tardarán en sus tareas.

Las personas que llegan tarde tienen este rasgo en particular, según la psicología.&nbsp;

Las personas que llegan tarde tienen este rasgo en particular, según la psicología. 

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Por Sofía Serelli

Llegar tarde suele interpretarse como un gesto de desconsideración o desorden personal. Sin embargo, especialistas en psicología plantean que este comportamiento responde a patrones mentales reforzados con los años. No se trata de un acto deliberado, sino de una percepción alterada del tiempo que convierte cada compromiso en una carrera constante contra el reloj.

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El cerebro de quien llega tarde opera bajo una lógica distinta a la del resto. Los estudios indican que estas personas subestiman sistemáticamente los minutos necesarios para completar una rutina matutina o para trasladarse a un punto de encuentro. Planifican sus movimientos basándose en un cálculo idealizado y no en la realidad física del paso de las horas.

El sesgo optimista y la carga de la agenda

Esta conducta, repetida durante décadas, se automatiza y se convierte en un patrón mental difícil de desactivar mediante la simple voluntad. El fenómeno trasciende el simple olvido o la supuesta falta de respeto hacia los demás. Existe un vínculo directo con rasgos de personalidad específicos, como el exceso de optimismo y una marcada impulsividad que afecta la toma de decisiones.

Mientras una persona puntual tiende a prever imprevistos, el impuntual se sumerge en la tarea que está realizando en ese instante. Pierden la noción del transcurso del tiempo si la actividad les resulta estimulante, ignorando que el minutero externo sigue su curso habitual sin detenerse por ellos. La acumulación excesiva de compromisos en la agenda es otro factor que alimenta este hábito recurrente.

¿Por qué la falta de planificación agrava la impuntualidad?

Muchos individuos aceptan responsabilidades sin calcular los periodos de transición o el descanso necesario entre citas. Esto genera un efecto dominó en el que un pequeño retraso inicial condiciona todas las reuniones posteriores del día. La psicología asocia esta tendencia con dificultades persistentes para establecer una jerarquía de prioridades efectiva y realista.

La investigación científica sugiere que el comportamiento refleja una forma particular de procesar la información y organizar las tareas diarias. El perfil de quien llega tarde no es uniforme: algunos sufren de baja capacidad de planificación estructural, mientras que otros simplemente poseen una percepción temporal más elástica que el promedio. Identificar la raíz del retraso permite ajustar el cálculo mental a la duración real de las acciones cotidianas.

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