27 de julio de 2026 - 07:32

Alerta amarilla por Zonda en Mendoza: a qué zonas afecta este lunes 27 de julio

El pronóstico señala la presencia del viento seco y caliente, elevando así la temperatura. En Alta Montaña continuarán las nevadas.

Alerta por Zonda este 27 de julio

Alerta por Zonda este 27 de julio

Foto:

Alerta amarilla por Zonda y nevadas (27 de julio)

Alerta amarilla por Zonda y nevadas (27 de julio)

Foto:

Defensa Civil
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este lunes 27 de julio, el viento Zonda amenaza con afectar a algunos sectores del llano en Mendoza.

Leé además

Con la nevada histórica, hay optimismo sobre el agua que llegará a Mendoza en verano: las expectativas

Con la nevada histórica, hay optimismo sobre el agua que llegará a Mendoza en verano: las expectativas

Por Ignacio de la Rosa
Autoridades provinciales y nacionales coordinaron un nuevo operativo en Alta Montaña ante la continuidad de las nevadas, que mantienen cerrado el paso internacional Cristo Redentor.

Nevadas históricas en Mendoza: cómo es el operativo en Alta Montaña y hasta dónde pueden subir los turistas

Por Bernarda García Centurión

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, se espera hoy "nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda en precordillera y sectores del llano. Nevadas moderadas en cordillera".

El efecto del viento seco y caliente se hizo notar desde temprano, con una mínima cercana a los dos dígitos. Para la tarde, se anticipa una máxima de hasta 24°C en el Gran Mendoza.

La alerta amarilla por Zonda rige para:

  • Precordillera de Las Heras
  • Precordillera de Luján de Cuyo

"El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa", detalló el Servicio Meteorológico Nacional.

Más allá de lo indicado por el SMN, lectores de Los Andes aportaron que en zonas del Valle de Uco se sentía con fuerza el Zonda.

De hecho hubo reportes de árboles y ramas caídas en Tupungato y Tunuyán, además de un corte de luz en El Manzano.

Alerta amarilla por Zonda y nevadas (27 de julio)

Alerta amarilla por Zonda y nevadas (27 de julio)

En cuanto a las nevadas, seguirán en toda la cordillera. Se estima que duren hasta el 3 de agosto, complicando la reapertura del paso internacional Cristo Redentor.

En Alta Montaña, las nevadas continuarán hasta el 3 de agosto

En Alta Montaña, las nevadas continuarán hasta el 3 de agosto

Cómo estará el tiempo mañana

Como ocurre siempre tras el paso del Zonda, se espera una jornada más fría.

"Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas afectando los tres oasis productivos. Nevadas moderadas en cordillera", señala el pronóstico para este martes 28 de julio.

La mínima será de 8°C, mientras que la máxima rondará los 18°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Aeropuerto El Plumerillo (Mendoza) 

Zonda y fuerte turbulencia obligaron a desviar vuelos en el aeropuerto de Mendoza

Mendoza tendrá un lunes cálido y un fuerte cambio de tiempo desde el martes.

Pronóstico en Mendoza: semana con Zonda, precipitaciones y nevadas en alta montaña

Pronóstico del tiempo en Mendoza este domingo.

Sube la temperatura este domingo en Mendoza y hay alerta por viento Zonda: a qué zonas afectará

Se registrarán nevadas leves en alta montaña entre el 24 y el 26 de julio

Se viene un fin de semana de sol y Zonda en el llano, mientras esperan "varios días" de estabilidad en alta montaña