Alerta amarilla por Zonda en Mendoza: a qué zonas afecta este lunes 27 de julio

Para este lunes 27 de julio , el viento Zonda amenaza con afectar a algunos sectores del llano en Mendoza.

Nevadas históricas en Mendoza: cómo es el operativo en Alta Montaña y hasta dónde pueden subir los turistas

Por Ignacio de la Rosa

Con la nevada histórica, hay optimismo sobre el agua que llegará a Mendoza en verano: las expectativas

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, se espera hoy "nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda en precordillera y sectores del llano . Nevadas moderadas en cordillera".

El efecto del viento seco y caliente se hizo notar desde temprano, con una mínima cercana a los dos dígitos. Para la tarde, se anticipa una máxima de hasta 24°C en el Gran Mendoza.

La alerta amarilla por Zonda rige para:

"El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa", detalló el Servicio Meteorológico Nacional.

Más allá de lo indicado por el SMN, lectores de Los Andes aportaron que en zonas del Valle de Uco se sentía con fuerza el Zonda.

De hecho hubo reportes de árboles y ramas caídas en Tupungato y Tunuyán, además de un corte de luz en El Manzano.

Alerta amarilla por Zonda y nevadas (27 de julio) Defensa Civil

En cuanto a las nevadas, seguirán en toda la cordillera. Se estima que duren hasta el 3 de agosto, complicando la reapertura del paso internacional Cristo Redentor.

En Alta Montaña, las nevadas continuarán hasta el 3 de agosto Gentileza Los Puquios

Cómo estará el tiempo mañana

Como ocurre siempre tras el paso del Zonda, se espera una jornada más fría.

"Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas afectando los tres oasis productivos. Nevadas moderadas en cordillera", señala el pronóstico para este martes 28 de julio.

La mínima será de 8°C, mientras que la máxima rondará los 18°C.