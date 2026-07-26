Pronóstico en Mendoza: semana con Zonda, precipitaciones y nevadas en alta montaña

La provincia comenzará la semana con tiempo más cálido. A partir del martes se espera un marcado descenso de la temperatura y lluvias aisladas.

Mendoza tendrá un lunes cálido y un fuerte cambio de tiempo desde el martes.

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipó una semana con importantes cambios en las condiciones meteorológicas en Mendoza. El lunes estará marcado por el ascenso de la temperatura y la presencia de viento Zonda en sectores de precordillera y del llano, mientras que desde el martes se espera un descenso térmico acompañado por precipitaciones y nevadas en la cordillera.

El pronóstico Para este lunes se pronostica nubosidad variable, aumento de la temperatura y viento Zonda en áreas de precordillera y algunos sectores del llano. La temperatura alcanzará una máxima de 24°C y una mínima de 11°C.

El martes el tiempo cambiará significativamente. La jornada se presentará mayormente nublada, con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur y precipitaciones aisladas que afectarán los tres oasis productivos de la provincia.

En la alta montaña continuarán las nevadas moderadas. La temperatura oscilará entre una mínima de 8°C y una máxima de 18°C.

Para el miércoles, el organismo provincial prevé una jornada mayormente nublada y fría, con lloviznas durante las primeras horas y vientos moderados a leves provenientes del sur. En la cordillera persistirán las nevadas leves, mientras que la temperatura descenderá hasta una máxima de 10°C y una mínima de 5°C.