Historia en Mendoza: Shadowfox, del Instituto Tomás Alva Edison, campeón mundial de robótica en México

Mendoza volvió a dejar su huella en la escena internacional de la tecnología. El equipo Shadowfox , integrado por estudiantes del Instituto Tomás Alva Edison, se consagró campeón del Premier Event de FIRST Tech Challenge México , una de las competencias de robótica educativa más prestigiosas del continente, al integrar la alianza ganadora del certamen internacional.

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En esta edición, Argentina estuvo representada por seis equipos , que demostraron el crecimiento de la robótica educativa en el país. Además de Shadowfox, participaron RBK7 (Robokids), Merinitos, Les Fitas, ArgenBot y Malbec, consolidando una delegación con fuerte presencia mendocina y argentina.

El conjunto mendocino, identificado como Equipo #32753, alcanzó el máximo reconocimiento deportivo al obtener el Winning Alliance, distinción que acredita a la alianza campeona del torneo. Como si fuera poco, también recibió el Innovate Award – 2nd Place, premio que distingue la capacidad de innovación aplicada al desarrollo del robot y las soluciones tecnológicas presentadas durante la competencia.

El equipo estuvo conformado por los estudiantes Juan Ignacio Argañaraz, Santiago Olmos, Agustín Campos, Facundo Villafañe, Benjamín Pellizzer, Rafael Millán, Tiziano Salvatore, Lorenzo Bachini, Renzo Costabile, Fermín Berdugo y Guillermo Barrionuevo, bajo la mentoría de Francisco Miranda, Patricio Welch, Graciela Bertancud, Emiliano Mirabile y Valentín Panonto.

Con este triunfo, Mendoza suma un nuevo hito en materia de innovación y formación tecnológica , demostrando que el talento local puede competir y alcanzar la cima en los escenarios internacionales más exigentes de la robótica educativa.

Talento mendocino y argentino. Otros reconocimientos en México

La participación argentina fue acompañada por la Fundación Tomás Alva Edison, a través de Probot School, que impulsa el desarrollo de la educación STEM y promueve la formación de jóvenes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Desde la institución destacaron que estos resultados reflejan el compromiso de estudiantes, docentes, mentores y familias que trabajan para posicionar a la Argentina en la élite de la robótica educativa internacional.

En ese sentido, Graciela Bertancud, presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison, expresó su emoción por el desempeño de la delegación argentina: "Nos sentimos orgullosos de que estos equipos estén hoy presentes en México. Llegaron hasta acá con gran esfuerzo y mucho trabajo. Queremos demostrar el talento mendocino y argentino, y este campeonato es una muestra de que nuestros jóvenes pueden competir al más alto nivel internacional”.

Shadowfox, del Instituto Tomás Alva Edison, campeón mundial de robótica en México.

La actuación argentina en México también dejó otros importantes reconocimientos. El equipo RBK7 (Robokids) obtuvo el primer puesto en el Judge's Choice Award, mientras que Merinitos alcanzó el segundo lugar en el Design Award, consolidando una destacada participación nacional en el certamen.

Desde la Fundación Tomás Alva Edison remarcaron que cada uno de estos logros representa mucho más que un resultado deportivo. "Cada premio obtenido demuestra que la educación, la innovación, el trabajo en equipo y la perseverancia son herramientas capaces de transformar realidades y abrir nuevas oportunidades para nuestros jóvenes", señalaron desde la institución.