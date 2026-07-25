Rugby: Marista se impuso ante Tucumán Rugby y Mendoza RC cayó en Rosario

En diferentes ciudades del país se vivió una gran jornada del torneo más federal de Argentina, porque el Torneo del Interior de Rugby volvió a la acción para disputar la quinta jornada del certamen. En la ocasión, se conocieron los semifinalistas del Torneo ‘B’, que jugarán el 1° de agosto, y se pusieron en juego las reválidas del TDI B.
En la jornada, Los Tordos no pudo ante Mar del Plata Club, mientras que Liceo cayó frente a Universitario de San Juan. En otros resultados, Marista RC se impuso ante Tucumán Rugby por 33 a 31.
Zona 1: Tucumán Rugby 31 v Marista RC 33 y GER 28 v Mendoza RC 17.
Zona 2
Zona 2: Urú Curé 21 v Tala RC 40 y CAE 81 v CURNE 0.
CAE 81 v CURNE 0
Zona 3
Zona 3: Santa Fe RC 30 v Jockey Club de Rosario 40 y Universitario de Córdoba 28 v Córdoba Athletic 26.
Universitario de Córdoba 28 v Córdoba Athletic 26
Zona 4
Zona 4: Old Resian 26 v Duendes 56 y Jockey Club de Córdoba 18 v La Tablada 15.
Jockey Club de Córdoba 18 v La Tablada 15
TDI B – Cuartos de Final – sábado 25 de julio
Sociedad Sportiva 19 v IPR Sporting 10
Natación y Gimnasia 33 v Universitario de Tucumán 25
Tucumán Lawn Tennis 27 v Huirapuca RC 24
Palermo Bajo 34 v Paraná Rowing Club 37
TDI B – Reválidas – sábado 25 de julio
Cardenales RC 37 v Tigres RC 31 ()
Mar del Plata Club 51 v Los Tordos RC 37
Liceo RC 42 v Universitario de San Juan 43
Jockey Villa María 35 v CRAI 31
Próximos partidos del Torneo del Interior
TDI A – Fecha 6 – Sábado 1° de agosto
Marista RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario
Mendoza RC vs. Tucumán Rugby
Tala RC vs. Estudiantes de Paraná
CURNE vs. Urú Curé
Jockey Club de Rosario vs. Universitario de Córdoba
Córdoba Athletic vs. Santa Fe Rugby
Duendes RC vs. Jockey Club de Córdoba
La Tablada vs. Old Resian
Semifinales del TDI B
TDI B – Semifinales – 1° de agosto: Tucumán Lawn Tennis vs. Paraná Rowing Club; Natación y Gimnasia vs. Sociedad Sportiva.
Tucumán Lawn Tennis vs. Paraná Rowing Club
Natación y Gimnasia vs. Sociedad Sportiva