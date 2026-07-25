25 de julio de 2026 - 21:54

Rugby: Marista se impuso ante Tucumán Rugby y Mendoza RC cayó en Rosario

Marista RC venció a Tucumán Rugby por 33 a 31, mientras que Mendoza RC cayó ante GER en Rosario por 28 a 17 en una nueva jornada del rugby nacional.

Marista se impuso de visitante ante Tucumán RC en uno de los partidos del Torneo del Interior de Rugby en su capítulo A

Marista se impuso de visitante ante Tucumán RC en uno de los partidos del Torneo del Interior de Rugby en su capítulo "A"

Foto:

UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En diferentes ciudades del país se vivió una gran jornada del torneo más federal de Argentina, porque el Torneo del Interior de Rugby volvió a la acción para disputar la quinta jornada del certamen. En la ocasión, se conocieron los semifinalistas del Torneo ‘B’, que jugarán el 1° de agosto, y se pusieron en juego las reválidas del TDI B.

Leé además

Los Pumas jugarán en Mendoza ante su similar de Australia

Los Pumas: Oportunidad histórica para clubes de Mendoza con la venta de entradas
Rugby. Los Pumas rindieron homenaje a los 40 años de la obtención del campeonato Mundial de Fútbol por parte de la Selección Argentina que fue liderada por Diego Maradona

Los Pumas: el homenaje al seleccionado campeón de 1986

En la jornada, Los Tordos no pudo ante Mar del Plata Club, mientras que Liceo cayó frente a Universitario de San Juan. En otros resultados, Marista RC se impuso ante Tucumán Rugby por 33 a 31.

Resultados del Torneo del Interior

Zona 1

Zona 1: Tucumán Rugby 31 v Marista RC 33 y GER 28 v Mendoza RC 17.

GER 28 v Mendoza RC 17

Zona 2

Zona 2: Urú Curé 21 v Tala RC 40 y CAE 81 v CURNE 0.

CAE 81 v CURNE 0

Zona 3

Zona 3: Santa Fe RC 30 v Jockey Club de Rosario 40 y Universitario de Córdoba 28 v Córdoba Athletic 26.

Universitario de Córdoba 28 v Córdoba Athletic 26

Zona 4

Zona 4: Old Resian 26 v Duendes 56 y Jockey Club de Córdoba 18 v La Tablada 15.

Jockey Club de Córdoba 18 v La Tablada 15

TDI B – Cuartos de Final – sábado 25 de julio

Sociedad Sportiva 19 v IPR Sporting 10

Natación y Gimnasia 33 v Universitario de Tucumán 25

Tucumán Lawn Tennis 27 v Huirapuca RC 24

Palermo Bajo 34 v Paraná Rowing Club 37

TDI B – Reválidas – sábado 25 de julio

Cardenales RC 37 v Tigres RC 31 ()

Mar del Plata Club 51 v Los Tordos RC 37

Liceo RC 42 v Universitario de San Juan 43

Jockey Villa María 35 v CRAI 31

Próximos partidos del Torneo del Interior

TDI A – Fecha 6 – Sábado 1° de agosto

Marista RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario

Mendoza RC vs. Tucumán Rugby

Tala RC vs. Estudiantes de Paraná

CURNE vs. Urú Curé

Jockey Club de Rosario vs. Universitario de Córdoba

Córdoba Athletic vs. Santa Fe Rugby

Duendes RC vs. Jockey Club de Córdoba

La Tablada vs. Old Resian

Semifinales del TDI B

TDI B – Semifinales – 1° de agosto: Tucumán Lawn Tennis vs. Paraná Rowing Club; Natación y Gimnasia vs. Sociedad Sportiva.

Tucumán Lawn Tennis vs. Paraná Rowing Club

Natación y Gimnasia vs. Sociedad Sportiva

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mateo Carreras y Gonzalo García en una escena del partido entre Argentina e Inglaterra jugado en Santiago del Estero

Nations Championship: Los Pumas cayeron ante Inglaterra en un partido complejo

El delantero de Barracas Central, surgido en Boca, también le dedicó el gol a Román Riquelme, su ídolo.

El Toro Morales amargó a River y celebró con un Topo Gigio dedicado a Riquelme

Por Sergio Faria
Con el segundo partido con Enzo Pérez como titular, el Cruzado visitará a Gimnasia y Tiro de Salta en un duelo con muchas expectativas.

Deportivo Maipú se presenta en Salta con Enzo Pérez como una de sus cartas fuertes: hora, formaciones y por donde verlo

Por Redacción Deportes
El capitán de River: Nicolás Otamendi

Sorpresa Monumental: Barracas Central derrotó a River 1 a 0

Por Redacción Deportes