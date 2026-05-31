Argentina se cuelga la medalla de plata en el Circuito Mundial de rugby seven

En el marco del Circuito Mundial de Seven, la selección Argentina de Rugby, que es dirigida por Santiago Gómez Cora logró la medalla de bronce tras vencer a su similar de Fiji por 28 a17 en el partido por el tercer lugar.

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Esta fue la medalla N° 56 para Los Pumas 7´s en el Circuito Mundial (12 oro, 19 plata, 25 bronce). Por su parte, las dirigidas por Nahuel García vencieron a Gran Bretaña por 24-19. La acción continuará la próxima semana en Bordeaux, donde se disputará del 5 al 7 de junio la tercera y última etapa de las finales del Circuito Mundial.

Los integrantes de la Selección Argentina de Rugby seven denominados Los Pumas 7'S, muestran sus medallas

Los Pumas 7'S en semifinales no pudieron con Sudáfrica

En las semifinales llegaba Sudáfrica, verdugo de Los Pumas 7´s en la final de Hong Kong hace unas semanas. En esta oportunidad, el resultado volvería a ser favorable para los sudafricanos. Si bien Los Pumas 7´s golpearon primero de la mano de Santiago Vera Feld, los africanos sacaron más provecho de su posesión y fueron más efectivos en ataque. Si bien los dirigidos por Santiago Gómez Cora lo fueron a buscar hasta el final, ganó la eficacia de Sudáfrica que se llevó el partido por 19-7.

Argentina logró el bronce

En la definición por el bronce, Los Pumas 7´s se enfrentaron con Fiji. En la primera del partido, luego de un pique en la salida que favoreció al rival, Fiji se puso rápidamente en ventaja.

Rápidamente llegaría la reacción argentina que con mucha iniciativa en ataque y presión en defensa, marcaría tres tries al hilo para dar vuelta el encuentro.

Los fijianos marcarían dos tries para acortar distancias y darle dramatismo al encuentro, pero un Marcos Moneta imparable pondría cifras definitivas al encuentro (28-17).

Luciano González, una de las figuras del encuentro, marcó un try y superó la barrera de los 1000 puntos con Los Pumas 7´s en el Circuito Mundial. Esta sería, además, la medalla 56 en la historia del seleccionado nacional.

Historial de medallas de Argentina Siete

Oro (12): Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2024, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.

Plata (19): Santiago de Chile y Singapur 2002, Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004, Wellington y Los Ángeles 2005, George 2006, Ciudad del Cabo 2015, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018, Málaga 2022, Los Ángeles, Singapur y Toulouse 2023, Dubai 2024 y Madrid 2024. Ciudad del Cabo 2025 y Hong Kong 2026

Bronce (25): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004, George y Londres 2005, Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008, George, Wellington y Adelaida 2009, George, Adelaida y Londres 2010, Sydney 2018, Dubai I y II 2021, Sevilla 2022, Dubai 2025 y Singapur 2025, Nueva York 2026 y Valladolid 2026

¿Y las Yaguaretés?

Cerrando su participación en Valladolid, Las Yaguaretés enfrentaron a Gran Bretaña en la definición por puesto once. Allí, comenzaron con el pie derecho, ya que Virginia Brígido anotó el primer try del partido con una gran acción personal.

La conversión de Sofía González fue positiva para el 7-0 parcial. La reacción británica no tardó en llegar y rápidamente igualaron las acciones con un try convertido.

A partir de allí, el equipo argentino fue inteligente y logró vulnerar por duplicado el ingoal rival. En primera instancia con una gran corrida de Talía Rodich y luego Sofía González, que aprovechó un error de manejo británico y estampó el 19-7 con el que finalizó la primera mitad. En el complemento, fue el equipo argentino quien volvió a anotar primero, ya que una serie de pases finalizó con Candela Delgado zambulléndose directo al try para el 24-7. El embate británico llegó con fuerza anotando dos tries, pero no fueron suficientes para revertir el marcador. Finalmente, fue victoria argentina, 24 a 19.

chicas La selección Argentina de rugby femenino venció a Gran Bretaña en el marco del Circuito Internacional de Seven UAR

Las dirigidas por Nahuel García saltaron a la cancha con María Taladrid, Cristal Escalante, Francesca Iacaruso, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich. En tanto, desde el banco de suplentes ingresaron Malena Díaz, Josefina Padellaro, Milagros Lecuona, Candela Delgado y Ruth Velázquez. Los tries fueron anotados por Virginia Brígido, Talía Rodich, Sofía González, y Candela Delgado. Sofía González aportó dos conversiones.

El próximo compromiso para el equipo argentino será la tercera y última etapa del SVNS World Championship Series, a disputarse en Bordeaux, del 5 al 7 de junio.