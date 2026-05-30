En un partidazo Argentina venció a Bulgaria por 3 a 0

En Rosario, la selección Argentina de Vóley disputa varios amistosos ante Bulgaria con vista a la Copa América y un torneo Sudamericano

Las chicas del Vóley de Argentina se están preparando para el Copa América en México y el Sudamericano en Brasil.

Las integrantes de la Selección Argentina de Vóley jugaron un partidazo para superar a su similar de Bulgaria por 3-0 con parciales de 25-18, 28-26 y 25-12 evidenciando el salto de calidad que vienen dando y poniendo en el centro de la escena a su capitana, Bianca Cugno que se llevo todo los aplausos ganando casi un set por ella mismo porque sumó 24 puntos.

¿Qué pasó con Las Panteras en Rosario? El equipo de que conduce Facundo Morando y que recuperó a dos jugadores centrales muy importantes luego de un largo periodo de lesiones como Candelaria Herrera y Bianca Farriol, inició con en la formación titular con Bianca Cugno de opuesto y capitana, María Victoria Mayer de armadora, las centrales fueron Herrera y Avril García, las puntas Daniela Bulaich y Bianca Bertolino y de líbero ingresó Agostina Pelozo.

El primer set arrancó con poca fluidez en el juego por los errores no forzados en especial del lado de Bulgaria que erró la mitad de los saques que ejecutó. Ante eso Argentina mantuvo orden y juego concentrado para sacar una ventaja desde la potencia de Cugno y sus ataques que sumó 5 tantos. Así encaminó una sólida victoria por 25 -18. Argentina sacó muy bien y le bajó la variante de ataque a Bulgaria, por eso siempre controló el juego.

El siguiente parcial tuvo a Bulgaria mejorando desde todos los aspectos por eso hubo paridad tanto en el marcador como en el juego. El DT argentino hizo entrar a Nicole Pérez de punta para ganar en defensa y a Farriol y pudo empezar a imponerse, pero entró en un bache y llegó con la desventaja al final. Ahí tuvo apareció Cugno para tornarse implacable, levantar tres sets points y dar vuelta la historia ganando 28-26.

El tercer parcial tuvo a las Panteras con un gran arranque sumando puntos desde el saque, desde el bloqueo y desde el ataque en especial con Cugno que promediando el tercer set ya tenía una veintena de puntos. Así fue que la diferencia fue abrumadora para que arriben a un 20-10 inédito para el nivel de la seleción europea. El final marcó un 25-12.