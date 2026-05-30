Argentina la rompe en España y es semifinalista en seven

En la ciudad de Valladolid, España se disputan las finales del Circuito Mundial de seven, donde la selección de Argentina de rugby reducido en su capítulo masculino, derrotó en forma clara en fase de grupos a Nueva Zelanda 24-0 y luego a Francia en los cuartos de final por 21-0. Así, los Pumas 7's se metieron entre los cuatro mejores equipos del certamen.

Por su parte, las chicas argentinas este domingo jugarán la definición del onceavo puesto ante Gran Bretaña, desde las 6.31 horas de la mañana.

En la otra llave la jugarán Fiji y Australia. Las Yaguaretés, por su parte, cayeron con Brasil por 14-7 en el cierre de la fase de grupos, y con Sudáfrica por 19-10 en las semifinales por el noveno puesto.

Sábado maravilloso. En el primer encuentro del día, para cerrar la fase de grupos, Los Pumas 7´s se enfrentaron con Nueva Zelanda. Ambos seleccionados ya tenían la plaza a los cuartos de final, pero restaba saber quién lo hacía invicto y como primero de grupo.

Los Pumas salieron al ataque desde el minuto cero recuperando la primera salida y con un Luciano González imparable que recibió un golpe de un rival, lo que dejó a los hombres de negro con seis jugadores cuando apenas transcurrían 30 segundos de partido.

Esa situación fue bien aprovechada por Marcos Moneta para darle la ventaja a Los Pumas 7´s. Un minuto más tarde, Luciano González hizo lo propio para estirar el tanteador en favor de argentina. En el complemento, Juan Patricio Batac metió una corrida de toda la cancha para marcar su primera conquista del día.

Los argentinos estaban muy firmes en defensa y Nueva Zelanda no podía crear ninguna situación de peligro. El control del partido era 100% argentino y tal es así que Pedro de Haro capitalizó un ataque nacional para poner cifras definitivas al partido. Santiago Vera Feld sumó dos conversiones. El tanteador final fue 24-0 y significó la victoria 350 para la dupla Gómez Cora-Gravano en el Circuito Mundial.

Por un lugar en las semifinales

Los Pumas 7´s se enfrentaron con Francia. El partido tuvo de todo con dos mitades muy marcadas. En la primera, el seleccionado nacional fue implacable, manejó los tiempos, no se desesperó, acumuló rivales y atacó cuando tenía que hacerlo. Con mucha autoridad se fue al descanso 21-0.

En el complemento, llegaron las imprecisiones en el line y en la defensa, Francia reaccionó, facturó y llevo las cosas a la última jugada. Allí, con un marcador 21-19 a favor de la Argentina, los dirigidos por Santiago Gómez Cora capturaron la salida y festejaron el avance a los cuartos de final de Valladolid.

¿Qué pasó con las Yaguaretés?

El segundo día comenzó con el enfrentamiento ante Brasil. El primer tiempo finalizó igualado en cero puntos, con las defensas predominando en el juego. Iniciado el complemento, Brasil rompió el cero a través de un try convertido, para el 7-0 parcial.

chicas Argentina luchó pero no pudo ante la poderosa Sudáfrica. Sofía González uno de los puntos altos de la Selección Nacional UAR

Minutos después, llegó la segunda conquista del rival, estampando el 14-0. Con tiempo cumplido, Candela Delgado rompió la defensa y logró apoyar el único try argentino, que con la conversión de Sofía González, decretó el 14 a 7 final.

En la semifinal por el noveno puesto, Las Yaguaretés enfrentaron a Sudáfrica. Sofía González fue la encargada de abrir el marcador, con un try que no fue convertido.

El rival tomó la posesión y logró anotar por duplicado, para establecer el 14-5 con el que finalizó la primera mitad.

argentinex Cristal Escalante uno de los puntos altos de las chicas de Argentina ante las africanas. UAR

En el inicio del complemento, Cristal Escalante capturó un rebote y se escapó directo al ingoal, para marcar el 14-10 parcial. Un try del rival, y uno de Sofía González, convertido por ella misma, decretaron las cifras definitivas del triunfo sudafricano, 19-17.