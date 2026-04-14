14 de abril de 2026 - 19:42

La selección Argentina con nueva piel en Rugby

La flamante indumentaria de los equipos de Argentina fue presentada por parte de la UAR y será utilizada en el Seven de Hong Kong y en el Mundial M20

Los Pumas 7S con su nueva camiseta que usarán en el Torneo Seven de Hong Kong

Los Pumas 7'S con su nueva camiseta que usarán en el Torneo Seven de Hong Kong

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La Selección Argentina de Rugby damas y su nueva camiseta alternativa

La Selección Argentina de Rugby damas y su nueva camiseta alternativa

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La UAR presentó la nueva indumentaria que usarán la Selección Argentina femenina y masculina de la especialidad seven que disputarán en Hong Kong la World Championship y de Los Pumitas que disputarán el Campeonato Mundial M 20.

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La Selección Argentina tuvo una sobresaliente actuación en el Mundial, logrando importantes resultados tanto en la modalidad de 4 Paredes como en One Wall. En 4 Paredes se consagró campeona mundial.  

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¿Cómo es la colección?

Una colección que encuentra su identidad en un concepto unificador: las luces del sur. Inspiradas en la energía y el movimiento de la Aurora Austral, también conocida como las luces del sur, las nuevas camisetas traducen este fenómeno natural en una expresión deportiva representando el ADN de estos equipos: ágiles, precisos, veloces y en permanente evolución.

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Los Pumas Siete y su indumentaria alternativa

Los Pumas Siete y su indumentaria alternativa

La camiseta home interpreta este concepto desde los colores más representativos de la Argentina. A través de líneas dinámicas en celeste y blanco, el diseño evoca haces de luz en movimiento, proyectando una estética que combina identidad y velocidad.

Su construcción incorpora un corte entallado y ergonómico, pensado para acompañar la exigencia del juego, mientras que las mangas celestes con puños blancos y los laterales en el mismo tono aportan claridad visual y equilibrio. La combinación de materiales asegura confort y libertad de movimiento en cada fase.

La camiseta away profundiza este mismo concepto desde una expresión más intensa, inspirada directamente de los matices y desplazamientos de la Aurora Austral. Las curvas, los degradés y las superposiciones recrean el flujo natural de estas luces en el cielo, generando una sensación de profundidad y movimiento constante. El resultado es una camiseta que no solo impacta desde lo visual, sino que simboliza la intensidad y evolución constante de estos equipos.

Ambas camisetas presentan cuello en “V” e incorporan detalles funcionales de alto rendimiento, como una aplicación de silicona en el pecho que mejora el agarre de la pelota en situaciones de juego.

Los escudos de la firma del gallo y los logos de los equipos han sido desarrollados en TPU termoaplicado en dorado y negro, lo que aporta flexibilidad, resistencia y reduce la fricción con la piel.

Las camisetas de juego se completan con short blanco y medias largas rayadas celestes y blancas para la versión home y short y medias azul oscuro para la away, consolidando una propuesta integral.

Confeccionadas con tejidos de última generación, compuestos 100% por microfibras de poliéster, las prendas garantizan liviandad, resistencia y una óptima adaptación al ritmo del juego.

Las versiones fan de ambas camisetas, estarán disponibles a partir del 23 de abril en las principales tiendas deportivas del país y puntos de venta especializados en rugby.

Asimismo, podrán adquirirse a través de la tienda oficial de la Unión Argentina de Rugby www.uarstore.com.ar

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