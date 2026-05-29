Representarán a Argentina en Europa en una competencia de robótica y necesitan ayuda para afrontar los gastos

Un equipo de estudiantes del Colegio del Carmen de San Rafael se prepara para competir en la Premier Europea de FIRST Tech Challenge (FTC) , uno de los certámenes de robótica educativa más importantes del mundo . Pero necesitan ayuda para costear los gastos.

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Orgullo y robótica: son mendocinos y representarán a Argentina en una competencia internacional en Europa

El evento se realizará del 16 al 21 de junio de 2026 en Eindhoven (Países Bajos) , y el grupo mendocino será el primero y único equipo argentino en participar de esa instancia internacional.

El equipo CDC.ZIP (#34148), integrado por siete estudiantes y dos mentores , logró la clasificación luego de destacarse en la FTC Regional Argentina 2026, competencia que por primera vez tuvo sede en Mendoza . Allí obtuvieron el segundo puesto en el Inspire Award -el reconocimiento más importante de la competencia- y además formaron parte de la alianza campeona del certamen.

La delegación está compuesta por Valentino Carribale (capitán), Tomás Barcudi (constructor), Agustín Bianchi (diseñador y conductor), Santino Benites (estratega), Pilar Pillado (programadora), Sofía Pérez (documentadora) y Agustín Perriello (community manager), acompañados por dos mentores .

El proyecto nació dentro del Colegio del Carmen como una iniciativa educativa vinculada a la programación, la electrónica y la robótica, con el objetivo de desarrollar habilidades tecnológicas, fomentar el trabajo en equipo y potenciar el pensamiento estratégico.

Aunque el equipo tiene una formación reciente, ya consiguió importantes reconocimientos a nivel nacional, entre ellos un premio por impacto social en la Copa Robótica Argentina, el segundo puesto provincial en esa competencia y el tercer lugar nacional en Liga Robótica.

En menos de un año, el grupo pasó de dar sus primeros pasos en torneos nacionales a prepararse para competir en un escenario global. “Hoy, más que un grupo de estudiantes apasionados por la tecnología, somos un equipo de robótica consolidado que asumió el desafío de representar a su país”, expresaron desde CDC.ZIP.

El camino hasta Países Bajos

La FIRST Tech Challenge reúne equipos de distintos países que deben diseñar, construir y programar robots capaces de resolver desafíos complejos dentro de un entorno competitivo. Pero, el rendimiento técnico no es el único aspecto evaluado: también se consideran la organización, el trabajo en equipo, el impacto comunitario, la estrategia y la comunicación del proyecto.

Para llegar a esta instancia, el equipo trabajó intensamente desde diciembre y durante todo el verano, incorporando conocimientos de diseño 3D, programación avanzada, ingeniería de mecanismos, comunicación en redes sociales, habilidades blandas, trabajo colaborativo y gestión de fondos.

Nacional copa robotica neuquen 1

El robot creado por los estudiantes fue bautizado “Pantallazo Azul”, en referencia al clásico error de Windows, como una manera de resignificar con humor los desafíos y frustraciones del proceso.

La clasificación al certamen europeo llegó tras obtener el segundo puesto en el Inspire Award, uno de los máximos reconocimientos que entrega FIRST, ya que no solo evalúa el rendimiento técnico del robot, sino también el trabajo en equipo, la innovación, la organización, la solidaridad y el impacto integral del proyecto.

Formas para colaborar

Ahora, el principal desafío es económico. El viaje tendrá una duración estimada de entre 10 y 12 días y el costo total del proyecto ronda entre los 28.000 y 30.000 dólares, dependiendo de variables como vuelos, alojamiento y logística.

Por ese motivo, el equipo busca sponsors y apoyo económico para afrontar los gastos necesarios y poder representar a Mendoza y al país en la competencia internacional. Desde CDC.ZIP destacan que acompañar el proyecto implica asociarse a una iniciativa educativa y tecnológica con proyección internacional.

Entre las posibilidades de colaboración se incluyen aportes económicos, provisión de materiales, servicios, apoyo logístico o colaboración técnica.

Además, las empresas o instituciones que acompañen al equipo podrán contar con presencia de marca en el robot, la indumentaria oficial y las redes sociales del proyecto, donde los estudiantes documentan todo el proceso de preparación y competencia.

También podrán participar de actividades vinculadas al proyecto, como visitas, demostraciones y acciones conjuntas con el equipo, fortaleciendo el vínculo entre las organizaciones y los estudiantes.

Desde CDC.ZIP remarcaron que las alianzas se definen de manera flexible, adaptándose a las posibilidades y objetivos de cada institución interesada en colaborar con el proyecto.

Aseguran que el objetivo trasciende lo competitivo: “Apoyar esta iniciativa significa contribuir directamente a la formación de jóvenes, demostrando que desde el interior de Mendoza también se puede llegar a escenarios globales”.

Datos de contacto:

Roberto Argumedo (Mentor)

[email protected]

2604692409