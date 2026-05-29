Zoopalooza, el festival solidario que busca ayudar a los animales en situación de calle

Como uno de esos multitudinarios espectáculos en los que abunda la música, el show escénico y las buenas vibras , pero con un valor agregado: se suma la protección de perritos callejeros como bandera. El domingo 31 de mayo se realizará la primera edición del Zoopalooza , un festival que integra bandas en vivo, food trucks y concientización sobre la protección animal .

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El evento será en el Parque Lineal de la Sexta Sección , ubicado en las calles Perú y Hudson (Ciudad de Mendoza) y comenzará a las 13 . La entrada, en tanto, será libre y gratuita .

Lo recaudado en el evento se destinará a MOPROA (Movimiento por los Animales), una ONG protectora de animales abandonados que se dedica hace más de 25 años al rescate, cuidado y asistencia de los amigos peludos .

Lo recaudado en el evento será destinado a una ONG de protección animal.

La música tendrá un factor protagónico en la primera edición del Zoopalooza y acompañará a los presentes durante toda la tarde de la mano de bandas y DJs en vivo . Los grupos que se presentarán son Saturno , Setas , Mil Variantes, Santo Tabú y Juampa Staiti .

En el predio también habrá una variada oferta gastronómica con foodtrucks y actividades recreativas para disfrutar en familia.

Además, MOPROA tendrá un stand donde hará una jornada de adopción y los asistentes podrán acercar donaciones o dejar un aporte económico para el funcionamiento del refugio y cuidado de los animales.

“Vamos a estar participando para acercar a la gente a esta causa, contar nuestro trabajo, promover adopciones responsables y también recaudar ayuda para seguir sosteniendo a los animales que tenemos a cargo”, explicó la presidenta del MOPROA, Paula Casadidio.

Zoopalooza2 En el Zoopalooza tocarán 5 bandas mendocinas. MUNICIPALIDAD DE MENDOZA

Corazones jóvenes: los impulsores de la propuesta

Zoopalooza está organizado por Huargos Gym y la banda Saturno, un proyecto de rock integrado por jóvenes mendocinos. Desde una propuesta cultural, el evento busca generar conciencia sobre la protección animal y el compromiso ciudadano.

Según Tomás Vitale, tecladista de Saturno, la iniciativa nació a partir de que el gimnasio Huargos siempre comparte imágenes sobre animales perdidos o en adopción. “Nos dimos cuenta que teníamos la posibilidad de ayudar un poco más y la idea cayó toda junta", explicó el músico.

“Creemos que se puede juntar una muy buena cantidad de gente y una buena cantidad de donaciones para el refugio. La parte del evento en sí creemos que va a estar muy buena, las bandas suenan bien, el sonido que vamos a poner es profesional y hasta parece que el clima nos va a ayudar para que sea una jornada familiar y de disfrute para todos”, contó Tomás Vitale.

La importancia de la protección animal

A pesar de no contar con un número registrado de animales en refugios, Paula Casadidio explicó que la situación de las distintas ONG y grupos proteccionistas de Mendoza es muy difícil.

“Los refugios están desbordados, cada vez aparecen más animales abandonados y las donaciones no alcanzan”, contó la presidenta del MOPROA.

“A veces parece imposible, pero seguimos adelante porque sabemos que detrás de cada rescate hay una vida que merece una oportunidad más”, finalizó Casadidio.

“Cuando empezamos a comentar la idea del festival y que era todo para ayudar al refugio de animales, nos miraban casi como si fuéramos superhéroes, cosa que nos hacía sentir hasta incómodos. Queda muy alejado de la realidad cuando vemos lo que hacen en los refugios, que son quienes le ponen el cuerpo a la situación todos los días", dijo Tomás Vitale. "Si hay que enaltecer la labor de alguien en esta situación es la de ellos”.

Zoopalooza4 El festival Zoopalooza es en solidaridad de los animales rescatados. MUNICIPALIDAD DE MENDOZA

¿Cómo ayudar a los animales rescatados?

Todas las donaciones y aportes significan un gran gesto solidario hacia los animales sin hogar.

Estos son las donaciones más necesarias: