Jornada histórica en el Festival de Cannes: quién es el director argentino premiado y qué película filmó en Mendoza

En el escenario del Festival de Cannes , el director argentino Federico Luis encontró una inesperada consagración. El sábado por la noche, su cortometraje " Para los contrincantes " obtuvo la Palma de Oro al mejor cortometraje y convirtió al realizador en el primer argentino en ganar ese premio en los 79 años de historia del festival más importante del mundo.

Ganó un Oscar en 1961, entró al exclusivo club EGOT y a los 94 años se lanza al cine de terror

La noticia no solo coronó una trayectoria ascendente dentro de Cannes, sino que confirmó la aparición de una de las voces más singulares del nuevo cine argentino. Federico Luis ya había pasado por el festival en 2019 con el corto "La siesta", y en 2024 participó de la Semana de la Crítica con "Simón de la montaña ", película rodada en Mendoza que obtuvo el Grand Prix. El año pasado, además, formó parte de la prestigiosa Residencia de Cannes, un espacio reservado para cineastas con proyección internacional.

"Para los contrincantes", filmado en México, sigue a Damián, un boxeador de apenas 11 años. El corto observa su vínculo con el ring, los entrenamientos y las indicaciones que recibe de su técnico y de su padre, construyendo un retrato de infancia atravesado por la disciplina, la violencia contenida y la necesidad de sobrevivir. Como en sus trabajos anteriores, Federico Luis vuelve a posar la mirada sobre personajes que parecen pelear algo más grande que ellos mismos.

Tras recibir la Palma de Oro, el director habló todavía atravesado por la adrenalina del momento. “Estoy y sigo muy contento. Un premio significa la posibilidad de creer un poco más en la película que viene”, dijo a diario Clarín . Lejos de la idea de llegada definitiva, el realizador prefirió pensar el reconocimiento como un punto de partida: “Tengo la sensación de que recién estoy empezando y que estoy más cerca de lo que quiero hacer”.

Su discurso de agradecimiento, espontáneo y despojado, contrastó con la solemnidad habitual de la gala. Federico Luis agradeció al jurado, al festival, a su familia y a los amigos que conoció haciendo cine, pero también dedicó unas palabras especiales al barrio de Tepito, en Ciudad de México, donde se filmó el corto. “Tiene fama de ser un barrio muy cerrado, pero nos recibió muy bien y nos dejó sentirnos cómodos para filmar”, explicó.

Sin embargo, el tono celebratorio tuvo una grieta deliberada. El director confesó que el premio le dejaba “un sabor agridulce ”. Consultado por esa frase, explicó: “Mientras estamos sentados en esta sala en Cannes pasan cosas tan crueles, y el cine nos pide abrir los ojos”. En ese mismo sentido, añadió que quizá “a nadie le importe lo que diga un joven argentino”, pero quiso agradecerles a los cineastas presentes en la sala Lumière “que se animan a levantar la voz”.

Todos los ganadores del festival

El Festival de Cannes cerró una de sus ediciones más diversas y políticamente cargadas de los últimos años con una lista de ganadores que combinó autores consagrados y nuevas voces. La Palma de Oro fue para "Fjord", del realizador rumano Cristian Mungiu, mientras que el Gran Premio quedó en manos del ruso Andreï Zviaguintsev por " Minotaur", un thriller sobre poder, infidelidad y corrupción moral.

Embed - Fjord | Clip original | Cannes 2026 | StyleFeelFree. SFF magazine

Pero uno de los momentos más celebrados de la ceremonia fue el premio al mejor director compartido entre Javier Ambrossi y Javier Calvo —conocidos popularmente como Los Javis— y el polaco Pawel Pawlikowski. Los españoles fueron distinguidos por "La bola negra", una película que marca su desembarco definitivo en la competencia principal del festival tras el fenómeno televisivo de " Veneno" y "La Mesías".

La película de Los Javis narra en paralelo las historias de tres personajes homosexuales en diferentes momentos de la historia española, con la figura de Federico García Lorca como hilo conductor. La producción también llamó la atención por la participación especial de Penélope Cruz.

Por su parte, Pawlikowski fue premiado por "Fatherland", una reconstrucción íntima y melancólica del regreso del escritor Thomas Mann a Alemania.

El premio del Jurado fue para " L’Aventure rêvée", de la alemana Valeska Grisebach, mientras que el galardón al mejor guion quedó en manos de Emmanuel Marre por " Notre Salut".

En las categorías actorales también hubo empate. El premio al mejor actor fue compartido por Emmanuel Macchia y Valentin Campagne por "Coward", dirigida por Lukas Dhont. El premio a la mejor actriz también fue ex aequo y distinguió a la francesa Virginie Efira y a la japonesa Tao Okamoto por "Soudain", del japonés Ryûsuke Hamaguchi.

Las secciones paralelas también tuvieron protagonismo femenino. En Un Certain Regard triunfó "Everytime", de la austríaca Sandra Wollner. En la Quincena de Cineastas, donde se proyectó "La libertad doble" del argentino Lisandro Alonso, el premio del público fue para "I See Buildings Fall Like Lightning", de Clio Barnard. Y en la Semana de la Crítica, "La Gradiva", de la francesa Marine Atlan, obtuvo el reconocimiento mayor.