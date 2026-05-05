Ganó un Oscar en 1961, entró al exclusivo club EGOT y a los 94 años se lanza al cine de terror

Rita Moreno es mucho más que una ganadora del Oscar . A sus 94 años , la actriz puertorriqueña se mantiene como una de las figuras más activas y condecoradas de la industria cinematográfica. Lejos de jubilarse, acaba de anunciar un protagónico en el género de terror junto al actor Harvey Keitel.

Su trayectoria abarca 75 años ininterrumpidos frente a las cámaras, un récord que pocos nombres en la historia del cine pueden igualar. Moreno alcanzó la cima internacional en 1961 con su interpretación de Anita en el musical West Side Story, trabajo que le valió ser la primera mujer hispana en recibir un Premio de la Academia .

Su estatus de leyenda se consolidó por formar parte de un grupo extremadamente reducido de artistas que poseen los cuatro grandes trofeos del entretenimiento estadounidense . La actriz fue la segunda persona en la historia en alcanzar el estatus EGOT al ganar un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony .

Actualmente, solo 22 personas en todo el mundo , incluyendo a figuras como Steven Spielberg y Elton John, comparten esta distinción. Este logro es notable considerando que Moreno enfrentó durante décadas el encasillamiento por su origen étnico . Muchas propuestas limitaban su capacidad actoral a estereotipos que ella debió combatir para mantenerse vigente.

La resiliencia que la mantuvo en pie frente a la adversidad

La vida privada de la intérprete también estuvo marcada por la resiliencia frente a situaciones extremas. Durante años mantuvo una relación tóxica con el actor Marlon Brando, un vínculo destructivo que la llevó incluso a un intento de suicidio. A pesar de los momentos oscuros, su pasión por las artes funcionó como un motor vital.

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Moreno definió su vocación con una claridad absoluta en una de sus últimas apariciones públicas: "Si uno tiene suerte, la pasión de su vida no es solo una persona; es algo que te acompaña desde la infancia probablemente hasta tu último aliento". Para ella, las artes fueron siempre lo que le dio la fuerza necesaria para no rendirse.

Su regreso al cine comercial y el debut en el terror

En los últimos años, su presencia en el cine comercial se revitalizó con apariciones en grandes franquicias mundiales. Interpretó a la abuela del personaje de Vin Diesel en la décima entrega de Fast & Furious y participó en el remake de West Side Story. Su próximo desafío, el drama de horror titulado Theirs, confirma que su retiro no es una opción cercana.