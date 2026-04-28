28 de abril de 2026 - 13:23

Esta noche en Netflix: es una de las películas más caras de la historia y tiene a Pedro Pascal

La producción costó más de 300 millones de dólares y es la secuela de un filme ganador de cinco premios Óscar.

Netflix sumó una costosa película con Pedro Pascal

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Se trata de “Gladiador 2”, la secuela del clásico dirigido por Ridley Scott que regresa más de dos décadas después con una propuesta renovada. En esta nueva entrega, el protagonismo recae en Paul Mescal, acompañado por figuras como Pedro Pascal y Denzel Washington, en un relato que amplía el universo de la Roma imperial.

El elenco de "Gladiador 2"
El elenco de

El elenco de "Gladiador 2"

Qué cuenta “Gladiador 2”

La película sigue la historia de Lucius, un joven marcado por el legado del Imperio romano y por los hechos que definieron su infancia. Años después de la muerte de Máximo, su vida cambia de forma radical cuando es capturado y obligado a convertirse en gladiador.

Embed - Gladiator II | Official Trailer (2024 Movie) - Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington

En ese nuevo mundo de violencia y supervivencia, deberá enfrentarse no solo a enemigos en la arena, sino también a las intrigas políticas que dominan Roma. Mientras busca su lugar y su identidad, Lucius se ve envuelto en una lucha por el poder que pondrá a prueba su coraje, su lealtad y su destino.

Una secuela esperada durante más de 20 años

Tuvieron que pasar 24 años desde el estreno de la primera película, que no solo fue un éxito en taquilla con más de 400 millones de dólares recaudados, sino que también se llevó cinco premios Óscar, incluido el de Mejor Película.

Russell Crowe, en "Gladiador".
Russell Crowe, en

Russell Crowe, en "Gladiador".

A diferencia de aquella entrega protagonizada por Russell Crowe, esta secuela apuesta por nuevos personajes y conflictos, dejando atrás ideas iniciales que incluso contemplaban el regreso del personaje original.

"Gladiador 2" es una de las películas más caras de la historia

Uno de los aspectos que más llamó la atención es su presupuesto. Mientras la primera película costó poco más de 100 millones de dólares, esta nueva producción elevó la cifra a alrededor de 300 millones, posicionándose entre las más caras jamás realizadas.

Si bien logró una recaudación cercana a la original en cines, el alto costo obligó a buscar nuevas ventanas de distribución, y ahí es donde Netflix juega un rol clave al sumar el título a su catálogo y amplificar su alcance global.

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