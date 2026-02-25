25 de febrero de 2026 - 21:54

¿Nace un nuevo romance?: aseguran que Pedro Pascal estaría en pareja con un director de cine argentino

Las versiones sobre una posible relación comenzaron el 17 de febrero, cuando el portal TMZ difundió imágenes de los dos en Nueva York.

El actor chileno Pedro Pascal fue visto nuevamente junto al director de arte y diseñador argentino Rafael Olarra mientras caminaban por calles de Los Ángeles, lo que desató rumores de un nuevo romance. Ambos compartieron gestos de cercanía en plena vía pública. El encuentro ocurrió el lunes 23 de febrero.

pedro pascal

Las versiones sobre una posible relación comenzaron el 17 de febrero, cuando el portal TMZ difundió imágenes de los dos durante una función de la película Cumbres Borrascosas en Nueva York, en el marco del fin de semana de San Valentín. Desde entonces, la aparición de ambos alimentó especulaciones sobre un vínculo sentimental.

Paseo en Beverly Hills y gestos de cercanía

En esta nueva salida, Pascal y Olarra caminaron sin intentar evitar a los fotógrafos. Durante el recorrido se mostraron abrazados y conversando con naturalidad. En un momento puntual, el actor apoyó la cabeza sobre el hombro del argentino y luego le dio un beso en esa misma zona.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y reforzaron las versiones que surgieron días atrás. Ninguno de los dos realizó declaraciones públicas para confirmar o desmentir los rumores.

Antecedentes y situación actual

Hasta el momento, ambos se encuentran solteros de manera oficial. En el caso de Olarra, su última relación conocida fue con el actor británico Luke Evans, vínculo que finalizó en 2021.

La reiteración de apariciones conjuntas y los gestos captados por las cámaras mantienen la atención mediática sobre la posible relación. Mientras no exista confirmación directa, la situación permanece en el terreno de las especulaciones.

